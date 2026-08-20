Легенда на ПАО се завръща в клуба

Майк Батист пристигна в Атина, където се готви да поеме официално новата си длъжност в треньорския щаб на Панатинайкос.
ПАО посрещна легендата на клуба обратно в гръцката столица, отбелязвайки завръщането му в организацията, където той прекара най-успешните години от кариерата си като играч.
Батист напусна Торонто Раптърс това лято след три сезона като помощник-треньор под ръководството на Дарко Раякович и подписа тригодишен договор, за да се присъедини към треньорския щаб на Желко Обрадович.
Този ход събира отново Батист с Обрадович, под чието ръководство той се превърна в един от най-успешните чуждестранни играчи в историята на "детелините".
Батист прекара 10 сезона при „зелените“ в два периода, спечелвайки 19 трофея - три титли в Евролигата през 2007, 2009 и 2011 г., девет титли в гръцкото първенство и седем Купи на Гърция.
След като се оттегли от игра през 2014-а, 48-годишният Батист натрупа богат треньорски опит в НБА, като работи с Бруклин Нетс, Шарлът Хорнетс, Орландо Меджик, Вашингтон Уизърдс, Хюстън Рокетс и Торонто Раптърс.
Гошо МетодиевДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago