Легенда на ПАО се завръща в клуба

Майк Батист пристигна в Атина, където се готви да поеме официално новата си длъжност в треньорския щаб на Панатинайкос.

ПАО посрещна легендата на клуба обратно в гръцката столица, отбелязвайки завръщането му в организацията, където той прекара най-успешните години от кариерата си като играч.

Батист напусна Торонто Раптърс това лято след три сезона като помощник-треньор под ръководството на Дарко Раякович и подписа тригодишен договор, за да се присъедини към треньорския щаб на Желко Обрадович.

Този ход събира отново Батист с Обрадович, под чието ръководство той се превърна в един от най-успешните чуждестранни играчи в историята на "детелините".

Some places never stop feeling like HOME 💚



Mike Batiste is back where it all began ☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/5m5mR27k68 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) August 20, 2026

Батист прекара 10 сезона при „зелените“ в два периода, спечелвайки 19 трофея - три титли в Евролигата през 2007, 2009 и 2011 г., девет титли в гръцкото първенство и седем Купи на Гърция.

След като се оттегли от игра през 2014-а, 48-годишният Батист натрупа богат треньорски опит в НБА, като работи с Бруклин Нетс, Шарлът Хорнетс, Орландо Меджик, Вашингтон Уизърдс, Хюстън Рокетс и Торонто Раптърс.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago