Чаби Алонсо: В състава има добър баланс, готови сме за старта

Новият треньор на Челси Чаби Алонсо ще направи своя дебют в понеделник, когато "сините" гостуват на Фулъм в среща от първия кръг на Висшата лига. Испанецът коментира актуални теми около отбора. Той заяви, че отборът му е готов за старта на сезона и е доволен от играчите, които са на негово разположение.

"Чувстваме се готови за новия сезон. През цялото време на подготовката имаше пристигащи и тръгващи си играч, но желанието амбицията, гладът за старта на Премиър Лийг вече се усеща във всяка тренировка", заяви Алонсо.

🗣️ "Enzo is a Chelsea player, top player and training really well."



Chelsea manager Xabi Alonso on Enzo Fernandez's future at the club 🔵 pic.twitter.com/vqxoRTnlW6 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 20, 2026

По отношение на селекцията той каза: "Много съм щастлив от състава, с който разполагам. Мисля, че взехме много правилни решение. Имаме добър баланс по отношение на качеството, характерите, опита. Бих казал, че сме в добра позиция."

Алонсо не коментира бъдещето на Енцо Фернандес, въпреки че бе попитан два пъти по този въпрос, като сподели: "Енцо е футболист на Челси. Той е топ, топ играч. Тренира много добре, откакто се присъедини към отбора преди 10 дни. Много сме доволни от него."

Xabi Alonso says he likes being close to the players and involved in training because it helps him prepare them properly for matchday.



He confirmed Chelsea already have their designated penalty takers but refused to reveal them, joking that fans may find out on Monday.



He… pic.twitter.com/IqL3PELHKj — SHAYEE 𒀭 (@tiier_1st) August 20, 2026

Относно това колко сериозни предизвикателство е за него като треньор и какви са амбициите, специалистът завия: "Предизвикателство е за всички. Най-важното за мен е да следваме нашите цели заедно. Имаме амбицията да направим един страхотен сезон. Не е нужда да мислим какво ще се случи в края на сезона. Това, което контролираме е как ще започнем сезона, как ще се подготвяме за мачовете. В момента фокусът ни е върху Фулъм. Ще се подобряваме с всеки изминал мач. Това е процес, но усещаме, че можем да започнем добре, а това е важно."

Алонсо призна, че Челси може да има предимство от факта, че няма да играе в евротурнирите: "Ще имаме повече време за подготовка за всеки мач. Това е факт. Но ще трябва да докажем, че използваме това време по правилния начин. Със сигурност, бихме предпочели да играем двубои в евротурнирите".

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