Чаби Алонсо: В състава има добър баланс, готови сме за старта

Новият треньор на Челси Чаби Алонсо ще направи своя дебют в понеделник, когато "сините" гостуват на Фулъм в среща от първия кръг на Висшата лига. Испанецът коментира актуални теми около отбора. Той заяви, че отборът му е готов за старта на сезона и е доволен от играчите, които са на негово разположение.
"Чувстваме се готови за новия сезон. През цялото време на подготовката имаше пристигащи и тръгващи си играч, но желанието амбицията, гладът за старта на Премиър Лийг вече се усеща във всяка тренировка", заяви Алонсо.
По отношение на селекцията той каза: "Много съм щастлив от състава, с който разполагам. Мисля, че взехме много правилни решение. Имаме добър баланс по отношение на качеството, характерите, опита. Бих казал, че сме в добра позиция."
Алонсо не коментира бъдещето на Енцо Фернандес, въпреки че бе попитан два пъти по този въпрос, като сподели: "Енцо е футболист на Челси. Той е топ, топ играч. Тренира много добре, откакто се присъедини към отбора преди 10 дни. Много сме доволни от него."
Относно това колко сериозни предизвикателство е за него като треньор и какви са амбициите, специалистът завия: "Предизвикателство е за всички. Най-важното за мен е да следваме нашите цели заедно. Имаме амбицията да направим един страхотен сезон. Не е нужда да мислим какво ще се случи в края на сезона. Това, което контролираме е как ще започнем сезона, как ще се подготвяме за мачовете. В момента фокусът ни е върху Фулъм. Ще се подобряваме с всеки изминал мач. Това е процес, но усещаме, че можем да започнем добре, а това е важно."
Алонсо призна, че Челси може да има предимство от факта, че няма да играе в евротурнирите: "Ще имаме повече време за подготовка за всеки мач. Това е факт. Но ще трябва да докажем, че използваме това време по правилния начин. Със сигурност, бихме предпочели да играем двубои в евротурнирите".Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google