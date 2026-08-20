Европейското по лека атлетика в Бирмингам подобри рекорди по гледаемост на континента

Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам 2026 приключи с безпрецедентна телевизионна гледаемост в цяла Европа, увенчавайки седмица на непрекъснат растеж на аудиторията по обществените телевизии със свободен достъп.

Въпреки силната конкуренция от откриващия уикенд на местните футболни първенства в Европа, предаванията на живо от лекоатлетическите състезания постоянно доминираха в праймтайм рейтингите. Това позволи на притежателите на права в ключови пазари да спечелят категорично битките за пазарен дял.

Рекорди в праймтайма на континента

Финалният уикенд донесе изключителни резултати в основните телевизионни територии:

Германия (ARD / ZDF): Предаванията на живо достигнаха връх в неделя вечерта, привличайки над 5,4 милиона зрители, с пик от над 6,0 милиона. Излъчванията по ARD и ZDF надхвърлиха четири милиона зрители във всеки от последните четири дни, осигурявайки си първото място по пазарен дял ежедневно и достигайки кулминация от 27,1% в праймтайма в неделя.

Обединеното кралство (BBC): Телевизията домакин се радва на изключителен уикенд, като всички предавания бяха по основния канал BBC One. Вечерните сесии привлякоха по 3,0 милиона зрители в петък и събота, а в неделя надхвърлиха 3,5 милиона. И трите излъчвания постигнаха пазарен дял над 30%.

Франция (France Télévisions): Заключителната сесия в неделя донесе най-високата аудитория за турнира в страната, доближавайки 3,0 милиона зрители. Предаванията по France 2 и France 3 набраха постоянна инерция, като всяка от последните четири вечерни сесии привлече над 2,0 милиона зрители.

Италия (Rai): Телевизия Rai 2 излъчи на живо всяка вечерна сесия, като завърши в неделя с рекордна за първенството аудитория от над 2,4 милиона зрители и поддържаше общ пазарен дял за турнира над 13%.

Финландия (YLE) Поддържайки забележителна ангажираност, YLE постигна среден пазарен дял от над 74% за всички излъчвания. Предаването на маратона в неделя сутрин привлече 871 000 зрители, като достигна пик от 1,3 милиона, за да проследи как Алиса Вайнио спечели златото.

Нидерландия (NOS): Гледаемостта по NOS 3 нарастваше стабилно през цялата седмица, достигайки 861 000 зрители в неделя вечерта и пик от над 1,3 милиона, когато женският отбор на Нидерландия на 4х400 метра спечели златото в щафетата. Дигиталният стрийминг добави до 160 000 уникални потребители по време на сутрешните сесии.

Полша (ТVP): Набраната инерция доведе до паралелни излъчвания по TVP 1/2 и TVP Sport през уикенда, което тласна зрителските цифри над границата от един милион както в събота, така и в неделя (по 1,1 милиона всеки ден).

Норвегия (NRK): Предаванията в праймтайма по NRK1 поддържаха доминиращ пазарен дял, който постоянно надхвърляше 60–65% по време на първенството, с пик от над 500 000 зрители (10% национален рейтинг) по време на бягането на Якоб Ингебригтсен за златния медал на 5000 метра.

"Тези изключителни данни за гледаемостта потвърждават силата и обхвата на шампионатната лека атлетика по обществените телевизии със свободен достъп. Дори при силна спортна конкуренция през уикенда, аудиториите на целия континент растяха ден след ден. Спечелването на пазарния дял в праймтайма в страни като Великобритания, Германия и Франция демонстрира истинската връзка между нашите атлети и милиони фенове в цяла Европа“, заяви президентът на Европейската атлетика Добромир Карамаринов.

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