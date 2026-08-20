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Квалификациите по лека атлетика за Олимпиадата остават в Юджийн

  • 20 авг 2026 | 15:00
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Квалификациите по лека атлетика за Олимпиадата остават в Юджийн

Олимпийските квалификации по лека атлетика на САЩ ще се проведат отново в Юджийн, щата Орегон, оставяйки Лос Анджелис на заден план само седмици преди градът да бъде домакин на Летните игри през 2028 г.

Състезанията, насрочени за 17-22 юни 2028 г., ще бъдат шестите поредни, които се провеждат на "Хейуърд Фийлд“ в кампуса на Университета на Орегон. Мястото, придобило прозвището "Града на атлетиката САЩ“, се е доказало през десетилетията като единствения надежден домакин на големи лекоатлетически събития в Америка.

Шестдневният формат ще бъде различен от предишните квалификации, които обикновено обхващаха два уикенда с няколко почивни дни между тях. В този период няма да се провеждат състезанията по десетобой, седмобой и 10 000 метра. Тези дисциплини ще се състоят по-рано през пролетта на все още неопределени места, за да се осигури допълнително време за възстановяване на атлетите.

Олимпийските игри започват на 14 юли, а лекоатлетическият турнир стартира още на следващия ден. Това ще бъде първият случай от 1968 г. насам, в който леката атлетика ще бъде част от програмата още в първите дни на Игрите.

Някои спортисти изразяват недоволство от разходите за пътуване и престой в град с население от около 400 000 души. Въпреки това, изпълнителният директор на Американската лекоатлетическа федерация Макс Сийгъл заяви, че "историята на успехите на Юджийн в избирането на най-добрите лекоатлети на Америка говори сама за себе си“.

Той подчерта, че американските атлети са спечелили 52 златни медала в леката атлетика от 2008 г. насам, когато започва серията на Юджийн като домакин на квалификациите.

Решението за продължаване на традицията обаче е донякъде изненадващо. Съществуваше очакване, че стадионът, който ще приеме олимпийския турнир по лека атлетика, би бил перфектен домакин и за квалификациите, въпреки че имаше притеснения относно провеждането на две големи събития в толкова кратък период.

Сред другите възможни места в Лос Анджелис бяха стадион "Дрейк“ на Калифорнийския университет, който ще служи като тренировъчна база за Олимпиадата, и стадион "Маунт Сак“ в близкия град Уолнът. Този стадион трябваше да приеме квалификациите през 2020 г., но те бяха преместени в Юджийн поради проблеми с реновирането на съоръжението. В крайна сметка тези квалификации се проведоха през 2021 г. на "Хейуърд Фийлд“.

"Хейуърд Фийлд“ беше домакин и на Световното първенство през 2022 г., както и на националния шампионат на САЩ десет пъти, включително миналата година, като ще приеме събитието отново и през 2027 г.

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Снимки: Gettyimages

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