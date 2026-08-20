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АСВЕЛ привлече привлече в редиците си играч с над 900 мача в НБА

  • 20 авг 2026 | 14:06
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АСВЕЛ привлече привлече в редиците си играч с над 900 мача в НБА

Френският клуб АСВЕЛ Вильорбан официално обяви привличането на дългогодишния играч от НБА Джей Краудър за сезон 2026-27. Опитното крило, което има над 900 мача в НБА и два финала, ще направи своя дебют в европейския баскетбол, носейки огромен опит и манталитет на победител в състава.

От АСВЕЛ подчертаха, че основните причини за трансфера са опитът, характерът, защитната активност и победният дух на Краудър.

36-годишният американец ще донесе на френския тим богат опит от НБА, където прекара 14 сезона и взе участие в над 900 мача в редовния сезон и плейофите. Това ще бъде първият му досег с европейския баскетбол.

Краудър беше избран под номер 34 в драфта на НБА през 2012 г. и записа 812 мача в редовния сезон със средни показатели от 9,3 точки, 4,2 борби и 1,6 асистенции.

Кариерата му в НБА премина през отборите на Далас Маверикс, Бостън Селтикс, Юта Джаз, Кливланд Кавалиърс, Мемфис Гризлис, Маями Хийт, Финикс Сънс, Милуоки Бъкс и Сакраменто Кингс.

Краудър също така има 115 участия в плейофите на НБА и достигна до финалите в два поредни сезона – първо с Маями през 2020 г., а след това и с Финикс през 2021 г.

За последно той игра в НБА за Сакраменто през сезон 2024/25, като взе участие в девет мача.

С преминаването си в АСВЕЛ Краудър се превръща в един от най-опитните играчи от НБА, които се присъединяват към европейски отбор преди кампанията 2026/27.

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Снимки: Gettyimages

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