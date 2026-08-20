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Трасето на маратона в Едмънтън се оказа с 674 метра по-дълго

  • 20 авг 2026 | 13:26
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Трасето на маратона в Едмънтън се оказа с 674 метра по-дълго

Маратонът в Едмънтън често се използва като квалификация за изключително популярния Бостънски маратон. Организаторите на маратона в Едмънтън признаха, че трасето за изданието през 2026 г. е било с над половин километър по-дълго от предвиденото.

Ежегодното събитие в Албърта (Канада) често служи като квалификационен етап за престижния Бостънски маратон. След състезанието обаче редица разочаровани бегачи изразиха притеснения онлайн, отбелязвайки, че разстоянието, отчетено от техните джипиес часовници, надхвърля 26,22 мили.

Първоначално организаторите отхвърлиха оплакванията, но в изявление от сряда признаха, че по погрешка към трасето са били добавени допълнителни 674,7 метра (0,41 мили).

Директорът на състезанието Том Киоу заяви: “Не приемаме това с лека ръка. Бяхме домакини на най-добрите атлети в страната, а техните финални времена не отразиха реално невероятните им постижения.“

Киоу добави, че организаторите “не са осигурили стандарта, който участниците заслужават“.

Като основна причина за грешката организаторите посочиха строителни дейности около моста Уелингтън, които са наложили леко отклонение от обичайния маршрут на трасето.

Допълнителното разстояние означава, че участниците може да са пропуснали възможността да се класират за Бостънския маратон, както и да постигнат лични рекорди.

Квалификационните времена за Бостънския маратон се базират на официалното време, отчетено с чип на квалификационните събития, а не на времето, записано от часовника на състезателя.

Организаторите съобщават, че работят с Канадската атлетика и други партньори, за да определят как резултатите от тази година могат да бъдат признати.

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