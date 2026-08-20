Бившият британски атлет, обявен за изчезнал, е в затвор в Мароко за сексуално посегателство

Английски треньор по лека атлетика и бивш златен медалист, който според медийни публикации е бил в неизвестност, всъщност излежава присъда в затвор в Мароко за сексуално посегателство над непълнолетно лице, съобщава Би Би Си Спорт.

Леон Баптист, който е подготвял група от водещи британски лекоатлети в навечерието на Игрите на Британската общност и Европейското първенство това лято, внезапно изчезва от полезрението преди повече от три месеца.

Нито Британската атлетическа федерация, за която той е работил като консултант по спринтови дисциплини, нито атлетите, които е тренирал, са знаели причината за липсата на контакт с него.

През май Баптист изпраща кратко съобщение до групата атлети, които тренира, в което казва, че ще отсъства от тренировки “за известно време“. Оттогава те не са получили никакво друго обяснение.

През изминалия уикенд медиите съобщиха, че той е “изчезнал“ и се твърдеше, че е в неизвестност в Мароко.

Във вторник от името на Баптист – златен медалист на 200 метра от Игрите на Британската общност през 2010 г. – е изпратен кратък имейл до атлетите му, в който той подава оставка, позовавайки се на неуточнени здравословни проблеми.

Източник от мароканското Министерство на правосъдието потвърди пред Би Би Си Спорт, че Баптист е бил арестуван в Маракеш през май, впоследствие е осъден и сега излежава присъда в затвора “Ал-Удая“.

Първоначално Баптист е осъден на 10 месеца затвор, като присъдата по-късно е намалена на осем месеца след обжалване.

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“Във връзка с репортажите относно предполагаемото “изчезване на Леон Баптист“ – английски треньор по лека атлетика, за когото се съобщава, че е изчезнал в Мароко преди повече от два месеца при съмнителни обстоятелства – моля, имайте предвид, че публикуваната информация е неточна и не отразява фактите по случая“, заяви източникът.

“Въпросният чуждестранен гражданин не е губил връзка със своето обкръжение и не е бил обект на изчезване или необяснимо отсъствие.“

“В момента той се намира в местния затвор в Маракеш, където излежава присъда лишаване от свобода след осъждането му от компетентните съдебни власти във връзка с дело за престъпление.“

Източникът добави, че 41-годишният Баптист е “в добро здраве“.

Говорител на прокуратурата в Мароко потвърди присъдата и характера на осъждането, като добави: “Британският гражданин в момента се намира в местния затвор в Маракеш, където излежава присъда лишаване от свобода след съдебно решение срещу него във връзка с участието му в криминално дело.“

В Мароко за непълнолетно се счита лице под 18-годишна възраст.

Запитан директно за Баптист, говорител на британското външно министерство заяви: “Оказваме подкрепа на британски гражданин, който е задържан в Мароко, и сме в контакт с властите.“

Източници съобщиха на Би Би Си Спорт, че Баптист е пътувал до Маракеш с трима други бивши британски атлети, които междувременно са се завърнали в Обединеното кралство.

Би Би Си Спорт се е опитал да се свърже с атлетите, но не е получил отговор.

Смята се, че семейството на Баптист е наясно с неговото лишаване от свобода.

Отсъствието на Баптист остави някои британски спринтьори – включително олимпийския бронзов медалист Чарли Добсън и параолимпийския сребърен медалист Зак Шоу – без определен треньор преди Игрите на Британската общност в Глазгоу и Европейското първенство в Бирмингам.

Четирикратният европейски златен медалист Адам Джемили и треньорът на щафетата Мартин Рууни се намесиха, за да окажат допълнителна помощ на атлетите, засегнати от внезапното напускане на Баптист.

Пред Би Би Си Спорт обаче беше заявено, че подготовката на спринтьорите е била сериозно нарушена в решаващ период от кариерата им, оставяйки ги зле подготвени и разочаровани.

Би Би Си Спорт се е обърнал към Британската атлетическа федерация за коментар.

Как новините за “изчезване“ се превърнаха в новини за присъда?

След като изчезването на Баптист беше съобщено в медиите миналия уикенд, Би Би Си Спорт започна разследване за местонахождението му.

Журналистите се свързаха с различни фигури в британската лекоатлетическа общност, хора, които познават Баптист, британското външно министерство и властите в Мароко, за да сглобят хронологията на събитията.

Бързо станало ясно, че местонахождението на Баптист е било известно, но статутът му е бил укриван.

Въпреки това мароканските власти потвърдиха подробностите по случая на Баптист пред Би Би Си Спорт, когато бяха запитани за това.

Впоследствие Би Би Си Спорт открива подробности за присъдата на Баптист в онлайн съдебни регистри, а властите потвърждават тяхната точност.

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Снимки: Gettyimages