Олимпиакос се подсилва с млад гард

Олимпиакос подсилва основния си състав за местното първенство преди предстоящия сезон 2026/27, като е постигнал споразумение за привличането на Никос Плотас.

22-годишният гард, който преди това се отличи с екипа на Промитеас, на практика вече е част от „червено-белите“, като остава само официалното потвърждение.

Ръководството на Олимпиакос успешно договори условията както с представителите на играча, така и с ръководството на бившия му клуб. Очаква се официалното обявление да последва в най-скоро време, като по този начин старши треньорът Йоргос Барцокас ще разполага с многообещаващ гръцки талант.

Плотас пристига в Пирея с впечатляващи постижения, след като през миналия сезон беше избран за най-добър млад играч в гръцката Баскет лига. По време на този пробивен сезон младият плеймейкър записа 23 мача за отбора от Патра, като отбеляза средно по 5,5 точки, 1,8 борби, 1,2 асистенции и 0,9 откраднати топки при 18 минути игра на мач.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago