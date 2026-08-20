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  4. Дубай взе шампион в НБА, ето каква ще е ролята му

Дубай взе шампион в НБА, ето каква ще е ролята му

  • 20 авг 2026 | 10:45
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Дубай взе шампион в НБА, ето каква ще е ролята му

Дубай обяви привличането на шампиона от НБА за 2016 година Тристан Томпсън за глобален посланик на клуба.

В новата си роля Томпсън ще помогне за повишаване на международното присъствие на участника в Евролигата чрез стратегически партньорства, ангажиране на феновете и усилия за развитие на баскетболната култура в ОАЕ и чужбина.

Клубът също така планира да използва опита на Тристан Томпсън в НБА, докато продължава да опитва да утвърди Дубай като основна дестинация за елитен баскетбол.

„Дубай изгражда нещо, което се усеща като по-голямо от отбор. Има реална възможност да превърнем Дубай в глобален баскетболен център, свързващ таланти, фенове и възможности в Близкия изток, Европа и отвъд него“, коментира Томпсън и добави:

„Развълнуван съм да подкрепя развитието на клуба и да помогна за изграждането на среда, в която играчите искат да дойдат, да останат и да се състезават на най-високо ниво.“

Канадският баскетболист прекара по-голямата част от кариерата си в Кливланд Кавалиърс, играейки важна роля в отбора, който спечели титлата в НБА през 2016 година.

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Снимки: Gettyimages

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