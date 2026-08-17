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Треньорът на Ланс: Не се страхуваме от никого, можем да победим всеки

  • 17 авг 2026 | 02:21
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Наставникът на Ланс Дино Топмьолер произнесе реч в съблекалнята на отбора след триумфа с 1:0 над Пари Сен Жермен в мача за Суперкупата на Франция.

„Поздравления за победата. С духа, който демонстрирахте на терена, всички разбраха какво представлява Ланс“, заяви треньорът.

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„Ние не се страхуваме от никого. Можем да победим всеки. Сезонът едва сега започва, това е само началото. Ще има силни моменти, ще има и не толкова успешни, но аз вярвам във всеки един от вас. Никога няма да се усъмня, а и вие не трябва. Ние сме силни“, продължи той.

„Ако запазим тази нагласа, можем да постигнем големи успехи. Поздравления, момчета, много се гордея с вас“, завърши Топмьолер.

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Снимки: Imago

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