Треньорът на Ланс: Не се страхуваме от никого, можем да победим всеки

Наставникът на Ланс Дино Топмьолер произнесе реч в съблекалнята на отбора след триумфа с 1:0 над Пари Сен Жермен в мача за Суперкупата на Франция.

„Поздравления за победата. С духа, който демонстрирахте на терена, всички разбраха какво представлява Ланс“, заяви треньорът.

Десетима от Ланс шокираха ПСЖ за исторически триумф

„Ние не се страхуваме от никого. Можем да победим всеки. Сезонът едва сега започва, това е само началото. Ще има силни моменти, ще има и не толкова успешни, но аз вярвам във всеки един от вас. Никога няма да се усъмня, а и вие не трябва. Ние сме силни“, продължи той.

„Ако запазим тази нагласа, можем да постигнем големи успехи. Поздравления, момчета, много се гордея с вас“, завърши Топмьолер.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago