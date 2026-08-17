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  3. Луис Енрике: Не сме уморени, видях много позитивни неща в играта ни

Луис Енрике: Не сме уморени, видях много позитивни неща в играта ни

  • 17 авг 2026 | 01:35
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Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике даде своя коментар след поражението на тима с 0:1 от Ланс в мача за Суперкупата на Франция.

„Първото положително нещо, което може да се отбележи, е, че щом си стигнал до финал, значи вече си свършил нещо добре. Играхме на ниво, което надмина очакванията ми. Проведохме много добър мач, създадохме положения, но не успяхме да отбележим“, заяви наставникът.

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„Такъв е футболът. Трябва да поздравим съперника. Не сме уморени, но на този етап от сезона видях много позитивни моменти в играта. Изиграхме добър мач. Такъв е животът, такъв е футболът. Трябва да приемем резултата, да поздравим противника и да продължим напред“, добави Луис Енрике.

Преди няколко дни ПСЖ спечели Суперкупата на Европа, побеждавайки Астън Вила.

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Снимки: Imago

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