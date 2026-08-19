Теодора Петрова след златото от Словения Бол с момичетата до 14 години: Едно много талантливо поколение

Националният отбор на България за момичета до 14 години спечели златото на турнира Словения Бол. Надпреварата се проведе в Словени градец, като във финала селекцията ни победи Полша с 69:57.

Пред Basketball.bg един от треньорите на тима ни Теодора Петрова сподели своите впечатления от представянето му в Словения, както и за самия турнир. Ето какво заяви тя:

- Какви са емоциите ви след този страхотен успех?

- Емоцията след този успех е наистина голяма. Радостта е в очите на момичетата, които повярваха в нас - треньорите, а по важното е, че е повярваха и в самите себе си и не спряха да се трудят от първия ден на лагера до финала. Аз лично съм участвала на Словения Бол с набор 2009. Това е един много престижен турнир, с много силни и добре селектирани отбори и тайно мечтаех някой ден отново да се върна. Това се случи и то по най-добрия начин, но нищо не е случайно. Гордостта и емоцията са големи, но работата с този отбор тепърва предстои. Благодаря на Радомир Стоянов за подкрепата и екипната работа.

- Имаше ли нещо специално, което казахте на момичетата преди финала срещу Полша?

- Нищо специално не се каза преди финала от това, което им се казваше от първия ден. Задачата им беше да се стараят да бъдат много добри и агресивни в защита - нещо, което липсваше досега, да не се страхуват, да пазят и в същото време да бъдат много нападателни, защото те имат доста добри технически умения за възрастта си. Съчетано с тяхната борбеност и характер, и така ден след ден, те ставаха все по-добри и все по-бойни.

- Какъв бе ключът към успеха на този отбор в Словения?

- Тук няма ключ към успеха. Това е едно много талантливо поколение. Аз лично мисля, че в този отбор или по-скоро набор има много талантливи момичета, които естествено с много правилна работа биха могли да играят професионален баскетбол на високо ниво. И мисля, че повечето от тях имат тази цел!

- Завършихте турнира само с едно поражение. Очаквахте ли такова силно представяне от момичетата и какви са вашите впечатления от турнира?

- Да, очаквах добро представяне на този отбор с оглед възможностите на момичетата. Времето за подготовка е изключително малко и само можеш да заложиш в тях това, което се иска. Турнирът е организиран изключително добре, наподобява мини европейско първенство за тази възраст и реално тези деца, освен тук, няма къде да срещнат толкова равностойни противници. Изключително ръстови отбори, но това не го срещаме само на тази възраст. Момичета срещнаха доста по-големи тела срещу себе си и тогава всичко се променя в завършващата фаза и съответно пропуски не липсват.

- Може ли този успех да пример за всички подрастващи да изберат пътя на баскетбола?

- Честно, аз мисля, че не може да бъде пример, докато не започнем да обучаваме правилно децата на баскелбол и не помислим за тяхното правилно развитие като играчи на високо ниво, а не да си печелим титлите на 12, 13, 14 години. За съжаление, не виждам какво ще промени и това не е добре, не за мен или за моя клуб, а за талантливите деца в България!

- Има ли нещо, което бихте искали да кажете на своите състезателки?

- Не само на моите състезалки, а на всички деца, които обичат баскетбола и виждат бъдеще в него. В този национален отбор аз наистина видях доста такива! Бих им казала, че нямат много време. То минава много бързо и сега е моментът за много, много труд и правилна работа!

Снимка: БФБаскетбол

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