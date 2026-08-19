Панатинайкос губи Кендрик Нън за началото на сезона

Предсезонната подготовка на Панатинайкос е напът да започне, но голямата звезда на гръцкия гранд Кендрик Нън няма да вземе участие в нея.

Бившият носител на наградата за най-полезен играч в Евролигата е получил контузия в дясното коляно и се очаква да се завърне на паркета след началото на октомври.

В официално съобщение от Панатинайкос се казва: „Кендрик Нън е претърпял разкъсване на медиалния менискус на дясното си коляно по време на индивидуалните си тренировки в САЩ. В сряда той незабавно претърпя успешна артроскопска частична менисцектомия“.

Добрата новина за гръцкия клуб и за самия играч е, че Нън се очаква да пропусне ограничен брой официални мачове, тъй като ще му бъдат необходими между шест и осем седмици, за да завърши рехабилитацията си.

Освен това той има наказание за два мача от гръцкото първенство след инцидента с Тайрик Джоунс по време на финалите, така че ще изтърпи санкцията си, докато се възстановява от контузията.

Нън евентуално може да се завърне в игра за домакинския мач от Евролигата срещу Фенербахче в четвъртия кръг от редовния сезон.

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Снимки: Imago