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Димитър Калчев и Димитър Механджийски отпаднаха в квалификациите на Фючърс-а в Талин

  • 19 авг 2026 | 20:10
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Най-изявената българска двойка в плажния волейбол в момента Димитър Калчев и Димитър Механджийски отпадна в квалификациите на Beach Pro Tour Futures в Талин (Естония).

Калчев и Механджийски спечелиха в Смолян, първи триумф за Мишонова и Колева през сезона в плажния волейбол
Калчев и Механджийски спечелиха в Смолян, първи триумф за Мишонова и Колева през сезона в плажния волейбол

Първо българите се наложиха категорично над германската двойка Филип Хенке & Арне Брендел с 2:0 (25:13, 25:10) в първия кръг на пресявките в естонската столица.

След това, обаче Калчев & Механджийски отстъпиха много драматично на шведите Tеди Алмблад Енгвал и Фабиан Рамен с 0:2 (17:21, 21:23) във втората си среща от квалификациите и по този начин не успеха да достигнат до основната схема на турнира.

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