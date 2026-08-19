Димитър Калчев и Димитър Механджийски отпаднаха в квалификациите на Фючърс-а в Талин

Най-изявената българска двойка в плажния волейбол в момента Димитър Калчев и Димитър Механджийски отпадна в квалификациите на Beach Pro Tour Futures в Талин (Естония).

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Първо българите се наложиха категорично над германската двойка Филип Хенке & Арне Брендел с 2:0 (25:13, 25:10) в първия кръг на пресявките в естонската столица.

След това, обаче Калчев & Механджийски отстъпиха много драматично на шведите Tеди Алмблад Енгвал и Фабиан Рамен с 0:2 (17:21, 21:23) във втората си среща от квалификациите и по този начин не успеха да достигнат до основната схема на турнира.

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