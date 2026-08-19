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Германските футболисти на Брентфорд набили англичанин, нарекъл ги "задници"

  • 19 авг 2026 | 19:35
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Германските футболисти на Брентфорд набили англичанин, нарекъл ги "задници"

Германците Виталий Янелт и Кевин Шаде са двамата футболисти на Брентфорд, които са нанесли побой на 63-годишния англичанин Дейвид Уилър през март тази година, съобщи британският вестник Телеграф.

Двамата са се притекли на помощ на охранителя Израел Илесанми. Нигериецът е бил обиждан на расистка основа от Уилър, който сам признава, че във въпросната вечер е изпил "около седем кенчета" с бира.

Уилър, който работи като шофьор на фармацевтичен бус, казва, че е помислим Илесанми за съгледвач на криминална група. Според свидетелствата по делото британецът е нарекъл нигериеца "п*тка" и му е казал: "Ти не си англичанин. Защо си тук? За какво се оглеждаш?"

Янелт и Шаде са станали свидетели на въпросния инцидент и са опитали да се намесят, при което Уилър се обърнал към тях с "разкарайте се, ш*бани германски задници". Ситуацията бързо ескалирала и двамата играчи ступали подпийналия Уилър, който се обадил на 999, за да каже, че е бил нападнат.

Съдът в Лондон призна за виновен англичанина. Той е осъден на една месечна заплата от 1699 лири, а освен това трябва да плати и 150 лири компенсация на Илесанми, уточнява БТА.

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