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Франция има своя нов капитан

  • 19 авг 2026 | 19:39
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Франция има своя нов капитан

Центърът на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма беше определен за капитан на френския национален отбор по баскетбол за предстоящия прозорец от международни мачове. Това ще бъде първият път, в който той ще носи капитанската лента на „петлите“.

Баскетболистът се присъедини към лагера на тима в Орлеан, където Франция се подготвя за продължението на квалификациите за Световното първенство през 2027 г.

Преди официалните срещи французите ще изиграят две приятелски срещи с тима на Сърбия, воден от Никола Йокич. Първият мач ще се проведе в Белград, а вторият – в Орлеан. Тези двубои ще послужат като финална проверка за отбора преди подновяването на квалификационния цикъл.

В предишния кръг от квалификациите Франция, под ръководството на Фредерик Фоту, постигна пет победи в шест мача. Уембаняма не взе участие в тези срещи.

В предстоящия квалификационен прозорец френският отбор ще се изправи срещу Словения в Париж и Швеция в Стокхолм.

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Снимки: Gettyimages

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