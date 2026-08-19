Хаосът в Монако се задълбочава: Планът "Роналдиньо" излиза на преден план

Сагата със собствеността на Монако претърпя пореден драматичен обрат, след като бившата звезда от НБА Джамал Машбърн отново се оттегли от предложеното придобиване на действащия френски шампион.

Според „Екип“ Монако се е готвел да представи плана за поглъщане на Машбърн пред Френския национален олимпийски и спортен комитет (ФНОСК) в четвъртък, но бившият баскетболист се е оттеглил в последния момент, след като не е успял да предостави необходимите финансови гаранции.

ФНОСК беше поискал доказателство, че новият проект за собственост може да инжектира 10 милиона евро в клуба и да осигури продължаващото му функциониране в професионалния баскетбол.

Съобщава се, че Машбърн, чийто инвестиционен фонд „Хелън Холдингс“ беше позициониран да поеме Монако, не е успял да изпълни това изискване.

Бразилска футболна легенда пожела да спасява Монако

Това е вторият път, в който предложеното му участие се проваля в решаващ момент. Той вече се беше отдръпнал малко преди апелативната камара на Френската баскетболна федерация да потвърди изключването на Монако от френската лига по-рано този месец.

С провала на плана „Машбърн“ изпълнителният директор на Монако Олексий Ефимов сега се е върнал към алтернативно предложение за придобиване, включващо андорския инвестиционен фонд „Клейтън Спорт“ и бразилската футболна легенда Роналдиньо.

Проектът, воден от Ромен Гоаран и Бенжамен Еризоглу, се появи за първи път миналата седмица, но първоначално беше оставен настрана, докато Монако продължаваше преговорите с Машбърн.

Според „Екип“ ситуацията вече е напълно променена, като предложението, свързано с Роналдиньо, се превръща в може би последния реалистичен вариант за клуба.

Съобщава се, че потенциалните инвеститори се стремят към 90% собственост върху Монако, докато клубната асоциация ще запази 3%, а Ефимов – 7%.

Важно е да се отбележи, че групата е готова да завърши придобиването, дори ако Монако в крайна сметка бъде принуден да се състезава в по-ниска дивизия.

Инвеститорите също така настояват, че финансирането не е проблем и че исканите като гаранция 10 милиона евро вече са налични.

Основният проблем сега е времето.

Монако трябваше да се яви пред ФНОСК в четвъртък, но финализирането на ново споразумение за придобиване и представянето на всички необходими гаранции за толкова кратък период изглежда трудно.

Поради това адвокатът на клуба е поискал изслушването да бъде отложено за 25 август – датата, първоначално предложена от ФНОСК.

Ако отлагането не бъде предоставено, „Л'Екип“ съобщава, че е малко вероятно Монако да получи благоприятно решение в четвъртък въз основа на проект за придобиване, който току-що е бил възроден.

В случай че процесът пред ФНОСК се провали, Монако все още ще има една последна правна възможност чрез административния съд на Франция.

Засега обаче непосредственото бъдеще на клуба отново е потопено в несигурност, като Машбърн е извън играта, а проектът, подкрепен от Роналдиньо, внезапно се очертава като последния шанс на Монако да стабилизира организацията.

Монако е съперник на българския шампион Балкан в Група Dна турнира ЕвроКъп през сезон 2026/27.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago