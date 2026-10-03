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Драматична загуба на Рилски спортист в Адриатическата лига

  • 3 окт 2026 | 19:40
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Драматична загуба на Рилски спортист в Адриатическата лига

След серия от обрати Рилски спортист допусна поражение със 70:75 (22:18, 9:22, 19:20, 20:15) от хърватския Загреб в първия си мач от група "А" на Адриатическата лига за жени.

В Самоков баскетболистките на Маргарита Маринкова имаха аванс от 70:64 само три минути преди края, но със серия от 11:0 тимът на Загреб стигна до втория си успех в надпреварата.

Рилски спортист имаше аванс от 20:11 малко преди края на първата четвърт, но след 22:9 във втората гостенките осъществиха обрат и на полувремето имаха преднина от девет точки при 40:31.

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В третата четвърт разликата стана и двуцифрена, но Рилски спортист показа страхотен характер в последната четвърт. Тя започна със серия от 20:4 за българския отбор, но липсата на опит се превърна в причина да бъде допуснат обратът в края.

За Рилски спортист с 19 точки приключи Ивана Бонева, Мари Кенембени вкара 15, а Деница Манолова направи "дабъл-дабъл" от 14 точки и 11 борби.

За победителките от Загреб с Блажа Чех реализира 21 точки, а с 19 се отчете Еня Магуайър.

Снимка: BC Rilski Sportist Bulgaria/Facebook

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