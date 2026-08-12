Бразилска футболна легенда пожела да спасява Монако

Ситуацията със собствеността на баскетболния клуб Монако претърпя нов драматичен обрат, след като бразилската футболна легенда Роналдиньо се очерта като потенциален инвеститор в участника в един от съперниците на Балкан в ЕвроКъп.

Според "Екип" изпълнителният директор на Монако Олексий Ефимов е получил писмо в понеделник вечерта за намерение относно възможна инвестиция, подкрепена от Роналдиньо и андорския инвестиционен фонд "Клейтън Спорт".

Предложението е пристигнало само часове, след като Монако публично потвърди своята решимост и оптимизъм за финализиране на сделката за придобиване, водена от бившата НБА звезда Джамал Машбърн и неговия консорциум "Хелън Холдингс".

Монако продължава преговорите с групата на Машбърн, докато клубът се опитва да си осигури необходимата финансова подкрепа, за да си върне мястото във френската лига.

Появата на Роналдиньо обаче може значително да промени ситуацията.

Според информацията бившата суперзвезда на Барселона и Бразилия вече официално се е кандидатирал за придобиването на монегаския клуб с подкрепата на "Клейтън Спорт".

Това развитие идва в решаващ момент за Монако, който се опитва да отмени изключването си от сезон 2026/27 във френското първенство.

Клубът наскоро потвърди, че преговорите за придобиване с Машбърн са се засилили след решението на Апелативната камара на ФФББ да не допусне Монако до френския елит.

Монако възнамерява да отнесе случая си до ЦНОСФ и има срок до 18 август официално да представи мотивите за искането си.

Страните, участващи в преговорите с Машбърн, преди това бяха определили 14 август като краен срок за финализиране на сделката.

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Снимки: Imago