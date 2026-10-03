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Всички носители на Суперкупата на България

  • 3 окт 2026 | 19:00
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Балкан спечели тази вечер първата в историята си Суперкупа на България. Шампионите сразиха с 94:71 в “Арена Ботевград” Черно море Навибулгар и зарадваха феновете си с трофея. Рилски спортист и Левски водят в класацията по спечелени Суперкупи на страната с по 3 отличия.

Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България
Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

Всички победители в турнира за Суперкупата на България по баскетбол за мъже:

2016 Академик София - Рилски спортист 93:85

2017 Берое - Академик София 86:85

2018 Левски София - Рилски спортист 102:80

2019 Левски София - Балкан Ботевград 82:71

2021 Рилски спортист - Левски София 91:85

2022 Рилски спортист - Балкан Ботевград 70:60

2023 Левски София - Балкан Ботевград 57:56

2024 Рилски спортист - Спартак Плевен 95:76

2025 Черно море - Рилски спортист 84:66

2026 Балкан Ботевград - Рилски спортист 94:71

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Снимки: Владимир Иванов

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