Всички носители на Суперкупата на България

Балкан спечели тази вечер първата в историята си Суперкупа на България. Шампионите сразиха с 94:71 в “Арена Ботевград” Черно море Навибулгар и зарадваха феновете си с трофея. Рилски спортист и Левски водят в класацията по спечелени Суперкупи на страната с по 3 отличия.
Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България
Всички победители в турнира за Суперкупата на България по баскетбол за мъже:
2016 Академик София - Рилски спортист 93:85
2017 Берое - Академик София 86:85
2018 Левски София - Рилски спортист 102:80
2019 Левски София - Балкан Ботевград 82:71
2021 Рилски спортист - Левски София 91:85
2022 Рилски спортист - Балкан Ботевград 70:60
2023 Левски София - Балкан Ботевград 57:56
2024 Рилски спортист - Спартак Плевен 95:76
2025 Черно море - Рилски спортист 84:66
2026 Балкан Ботевград - Рилски спортист 94:71Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Владимир Иванов