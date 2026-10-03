Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Иван Алипиев с коментар за тежката контузия

  • 3 окт 2026 | 19:11
  • 115
  • 0

Баскетболистът на Балкан Иван Алипиев коментира състоянието си след получената тежка контузия в дебюта на ботевградчани в ЕвроКъп и сподели очакванията си за представянето на отбора. Националът няма да може да помогне на своите съотборници на терена, но е категоричен, че ще остане близо до тима и ще подкрепя играчите по всеки възможен начин.

„Добре се чувствам, въпреки контузията. Има и по-тежки неща в живота. Факт е, че не мога да помогна на момчетата на терена, но вярвам, че те ще се справят. Имам намерение да съм с тях през цялото време и да помогна по какъвто и да е начин. Баскетболно няма как да им помогна в момента, но вярвам, че ще се справят с всяко предизвикателство“, заяви Алипиев на почивката на мача за Суперкупата на България между Балкан и Черно море Навибулгар.

Към този момент все още няма окончателна диагноза за сериозността на травмата. По първоначална информация става въпрос за скъсани връзки и скъсан менискус, но предстоят допълнителни прегледи при специалисти.

„Доколкото разбрах, са скъсани връзки и скъсан менискус, но тепърва ми предстои да се видя с хирург и други специалисти, така че все още няма финална диагноза. Предстои да разберем какъв ще бъде процесът при моето възстановяване“, обясни националът.

Алипиев използва възможността да благодари на всички, които са го подкрепили след контузията.

В същото време крилото коментира състава на тима и има ли достатъчно дълбочина на всяка позиция. Той е категоричен, че съставът на Балкан разполага с изключително качествени играчи на всяка позиция.

„Балкан показва, че има играчи на всяка позиция – от гарда до центъра. Независимо дали са българи или чужденци, мисля, че всеки един от играчите е на много високо ниво. Ще се борим, както в България, така и в Европа“, коментира той.

Според Алипиев първият мач на Балкан в Германия не е показал реалните възможности на отбора. Националът очаква в предстоящите срещи тимът да демонстрира истинското си лице.

„Първият мач в Германия според мен не беше атестат за нашата класа. Смятам, че на българските фенове и на баскетболните привърженици тепърва им предстои да видят какво можем“, завърши Алипиев.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Николай Рашков в най-големия подкаст за европейски баскетбол: Идването на Евролигата в София е нещо огромно

Николай Рашков в най-големия подкаст за европейски баскетбол: Идването на Евролигата в София е нещо огромно

  • 3 окт 2026 | 15:36
  • 2461
  • 0
Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

  • 3 окт 2026 | 18:05
  • 7300
  • 9
Анадолу Ефес реагира светкавично и намери заместник на Майк Джеймс

Анадолу Ефес реагира светкавично и намери заместник на Майк Джеймс

  • 3 окт 2026 | 14:19
  • 999
  • 0
Балкан и Черно море сблъскват сили във финала за Суперкупата на България

Балкан и Черно море сблъскват сили във финала за Суперкупата на България

  • 3 окт 2026 | 07:30
  • 2465
  • 14
Локо Пловдив срещу Миньор 2015 е финалът на баскетболния турнир в памет на Пенка Стоянова

Локо Пловдив срещу Миньор 2015 е финалът на баскетболния турнир в памет на Пенка Стоянова

  • 3 окт 2026 | 01:02
  • 1649
  • 0
Шест мача затвориха третия кръг в Евролигата

Шест мача затвориха третия кръг в Евролигата

  • 2 окт 2026 | 23:33
  • 5368
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Исландия 0:0 България, заваля още по-силно

Исландия 0:0 България, заваля още по-силно

  • 3 окт 2026 | 19:15
  • 14128
  • 46
Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

Спартак (Плевен) оцеля в Крумовград, домакините могат да съжаляват

  • 3 окт 2026 | 15:51
  • 15031
  • 12
Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

Балкан не даде шанс на Черно море в Ботевград и тримуфира със Суперкупата на България

  • 3 окт 2026 | 18:05
  • 7300
  • 9
Хърватия 0:1 Англия, ранен гол на Хари Кейн и пропуск на Антъни Гордън

Хърватия 0:1 Англия, ранен гол на Хари Кейн и пропуск на Антъни Гордън

  • 3 окт 2026 | 19:18
  • 1740
  • 2
Левски узна съперника си за Купата, без изненади в съботните мачове

Левски узна съперника си за Купата, без изненади в съботните мачове

  • 3 окт 2026 | 15:55
  • 21963
  • 15
Костадинов: Шампиони сме и всеки трябва да се съобразява с нас! Бурас се връща този месец

Костадинов: Шампиони сме и всеки трябва да се съобразява с нас! Бурас се връща този месец

  • 3 окт 2026 | 12:48
  • 12021
  • 110