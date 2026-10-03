Иван Алипиев с коментар за тежката контузия

Баскетболистът на Балкан Иван Алипиев коментира състоянието си след получената тежка контузия в дебюта на ботевградчани в ЕвроКъп и сподели очакванията си за представянето на отбора. Националът няма да може да помогне на своите съотборници на терена, но е категоричен, че ще остане близо до тима и ще подкрепя играчите по всеки възможен начин.

„Добре се чувствам, въпреки контузията. Има и по-тежки неща в живота. Факт е, че не мога да помогна на момчетата на терена, но вярвам, че те ще се справят. Имам намерение да съм с тях през цялото време и да помогна по какъвто и да е начин. Баскетболно няма как да им помогна в момента, но вярвам, че ще се справят с всяко предизвикателство“, заяви Алипиев на почивката на мача за Суперкупата на България между Балкан и Черно море Навибулгар.

Към този момент все още няма окончателна диагноза за сериозността на травмата. По първоначална информация става въпрос за скъсани връзки и скъсан менискус, но предстоят допълнителни прегледи при специалисти.

„Доколкото разбрах, са скъсани връзки и скъсан менискус, но тепърва ми предстои да се видя с хирург и други специалисти, така че все още няма финална диагноза. Предстои да разберем какъв ще бъде процесът при моето възстановяване“, обясни националът.

Алипиев използва възможността да благодари на всички, които са го подкрепили след контузията.

В същото време крилото коментира състава на тима и има ли достатъчно дълбочина на всяка позиция. Той е категоричен, че съставът на Балкан разполага с изключително качествени играчи на всяка позиция.

„Балкан показва, че има играчи на всяка позиция – от гарда до центъра. Независимо дали са българи или чужденци, мисля, че всеки един от играчите е на много високо ниво. Ще се борим, както в България, така и в Европа“, коментира той.

Според Алипиев първият мач на Балкан в Германия не е показал реалните възможности на отбора. Националът очаква в предстоящите срещи тимът да демонстрира истинското си лице.

„Първият мач в Германия според мен не беше атестат за нашата класа. Смятам, че на българските фенове и на баскетболните привърженици тепърва им предстои да видят какво можем“, завърши Алипиев.

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