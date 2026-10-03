Звезда на Балкан стана репортер на Sportal.bg след триумфа за Суперкупата

Националът Павлин Иванов влезе в ролята на репортер на Sportal.bg след победата на Балкан с 94:71 над Черно море Навибулгар за Суперкупата на България. Едно от редицата нови попълнения на ботевградчани взе микрофона на нашата медия и направи интервюта със съотборниците си Иван Спиров, Николай Грозев, Улрих Чомче, получилия тежка контузия по-рано тази седмица срещу Улм в турнира ЕвроКъп Иван Алипиев и Дарнел Едж.

Самият Павлин Иванов не вкара точка днес в “Арена Ботевград”, но допринесе за първата в историята на клуба Суперкупа на България с 3 асистенции, 3 борби и 1 открадната топка за 15 минути и половина на терена.

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Снимки: Sportal.bg