Роуз Харви превъзмогна личното разочарование, за да спечели отборно злато в Бирмингам

Роуз Харви остави настрана личното си разочарование в името на отборната слава, след като спечели златен медал на Европейското първенство в Бирмингам. Великобритания никога досега не беше печелила медал в женския маратон на това състезание, а при мъжете последното качване на подиума датира от далечната 1974 г.

В индивидуалното класиране Аби Донъли взе бронз, Наташа Уилсън завърши пета, а Харви се нареди на 14-то място. Техните комбинирани времена обаче класираха Великобритания пред Италия и Испания в отборната надпревара.

Представителката на Финландия Алиса Вайнио счупи дългогодишния рекорд на шампионата с превъзходно бягане по тясното и хълмисто трасе в центъра на града. 33-годишната Харви беше твърдо в преследващата група, но призна, че в заключителните етапи, когато групата се е разкъсала, не ѝ е останала сила, докато индивидуалните медалистки са се откъснали напред.

"В личен план денят не беше страхотен за мен, но отборното злато е... щях да кажа утеха, но нека го наречем златна утеха! Особено на домашно първенство, това е наистина специално“, сподели тя.

"Винаги се знаеше, че ще бъде трудно. В почти всеки един момент или се изкачваш, или слизаш, така че беше доста трудно да се влезе в ритъм и да се прецени усилието. Но прекарах няколко седмици в Пиренеите, така че чувствах, че съм се подготвила по най-добрия възможен начин. Задколенните ми сухожилия наистина ме затрудниха, но направих каквото можах.“

Харви, която беше подкрепяна от голяма група приятели и семейство в Бирмингам, започва да се занимава сериозно с бягане едва по време на пандемията. Тя направи своя дебют на голямо първенство на Световното преди четири години и участва на Олимпийските игри в Париж, където се състезава въпреки стрес фрактура на бедрената кост.

Две класирания в топ 10 на Лондонския маратон я утвърдиха сред елита на британските маратонци и тя вярва, че тепърва предстои още. "Да печелиш медали за страната си е това, за което мечтаеш, и се надявам да получа още шансове да се състезавам на такива събития“, добави тя.

"Женският маратон във Великобритания е на много силно ниво. Наистина е вълнуващо и всички се тласкаме една друга напред. Страхотно е да си част от това. Представянето на победителката беше невероятно. Беше наистина безстрашно бягане и много впечатляващо. Беше много смело да поеме инициативата по този начин и тя изглеждаше напълно стабилна през цялото време.“

"Всъщност учих в университета в Бирмингам, така че градът ми е доста познат. Беше много, много хубаво да се върна и някак си чувствах, че това първенство е било предопределено. Миналата година не знаех дали ще бягам тук, защото се възстановявах от контузия, така че съм много щастлива, че успях. Определено се надявах на повече и чувствах, че влязох в състезанието наистина добре подготвена. Дадох всичко от себе си с това, с което разполагах.“

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Снимки: Gettyimages