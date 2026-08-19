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Четирима наши боксьори в Топ 5 на Европа при 19-годишните

  • 19 авг 2026 | 17:45
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Четирима наши боксьори в Топ 5 на Европа при 19-годишните

Четирима от националите ни, които участваха на Европейското първенство до 19 години в Лозница, влязоха в Топ 5 в крайното класиране. Родните таланти, водени от Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов, приключиха с мачовете на шампионата в Сърбия.

След провеждане на срещите четирима от тях са на пета позиция. При девойките Маргарита Парпулова (54 кг) и Никол Първанова (70 кг) допуснаха поражения на четвъртфиналите и приключиха в Топ 5 на своите категории. При младежите до тази фаза достигнаха Владимир Давидов (65 кг) и Джан Фикрет (75 кг), което също им отреди пето място в крайното класиране.

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