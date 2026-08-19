Звезда на Миньор 2015 остава в отбора и през новия сезон

Една от звездите на Миньор 2015 Алекс Уандие ще продължи да носи жълто-черния екип и през новия сезон, съобщи пернишкият клуб на официалната си страница във Фейсбук.

"WELCOME BACK!

С радост съобщаваме, че Алекс Уандие остава в Миньор 2015 и през сезон 2026/2027!

Алекс остави отлични впечатления през изминалата кампания, като завърши сезона със средни показатели от 13.3 точки, 4 борби и 2.5 асистенции с жълто-черния екип.

Пожелаваме му здраве и още по-силен сезон с екипа на Миньор 2015!", написаха в социалната платформа от клуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google