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Отборът на Лука Дончич е кандидат за един от осемте нови лиценза за участие в Евролигата

  • 7 окт 2026 | 16:44
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Отборът на Лука Дончич е кандидат за един от осемте нови лиценза за участие в Евролигата

Италианският БК Рома, оглавяван от словенската суперзвезда Лука Дончич, е кандидат за един от осемте нови франчайз лиценза, които баскетболната Евролига възнамерява да раздаде на следващото заседание на борда си. Тимът от Рим е съперник на българския шампион Балкан в груповата фаза на турнира ЕвроКъп.

С тази заявка общият брой на кандидатите достига 14, като сред тях има два отделни проекта от италианската столица: БК Ромa и Рома Максима, информира Eurohoops. Вторият от тях фигурираше сред кандидатите още преди срещата на клубовете-акционери в Италия. Офертата на БК Рома бе една от причините да не бъдат обявени нови франчайз лицензи след въпросната среща.

Собствениците в Евролигата потвърдиха плановете за разширяване на надпреварата до 24 отбора от сезон 2027/2028, но отложиха решенията относно франчайз лицензите, докато постъпилите предложения преминат през допълнителен преглед. Останалите кандидати са Цървена звезда, Дубай Баскетбол, Апоел Тел Авив, Лондон Лайънс, Наполи Баскет, ПАОК, Париж Баскетбол, Партизан, Валенсия, Виртус Болоня, Апоел Йерусалим и Арис.

Осемте нови франчайз лиценза ще се присъединят към 13-те настоящи акционери в ECA, чиито сегашни 10-годишни лицензи предстои да бъдат преобразувани във франчайз лицензи. Собствениците възложиха на Съвета на директорите задачата да разгледа офертите и да представи окончателна препоръка за одобрение през следващите седмици.

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