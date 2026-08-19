Левски започна подготовка за новия сезон

Вицешампионките на България от Левски София стартираха подготовка за новия сезон.

В първата тренировка под ръководството на новия старши треньор Драган Нешич се включиха новодошлите Джоанна Алкантара и Елла Грей, както и част от състезателките при подрастващи.

Отборите на “сините” ще бъдат в пълен състав при приключването на състезанията на националните гарнитури.

“Успешен сезон на всички момичета и треньори! С "Левски" до края!”, написаха “сините”.

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