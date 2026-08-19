Националките до 16 година загубиха от Хърватия

Националния тим на България по баскетбол за момичета до 16 години допусна загуба от Хърватия с 60:96 (13:19, 18:25, 14:28, 15:24) в Миовени в мач за разпределение на местата от девето да 16-о на Европейското първенство в дивизия "А" в Румъния.

Така българският тим ще се изправи срещу загубилия от двубоя между Италия и Полша в спор за разпределение на позициите от 13-а до 16-а. Мачът ще се проведе на 21 август.

Националките опитаха да бъдат равностойни на съперника през първото полувреме, като дори поведоха за кратко във втората четвърт, но след 20 минути игра изоставаха с 31:44.

Хърватките имаха превъзходство след почивката, а преди последния период водеха със 72:45. До края на срещата най-голямата разлика достигна 39 точки.

Кармен Георгиева завърши с 12 точки, 3 борби и 6 асистенции, докато Рая Брайкова добави 10 точки и 4 борби.

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