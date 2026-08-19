Розова долина взе бивш юношески национал

Кристиан Тасков ще играе за Розова долина (Казанлък) през току що започналия сезон на Югоизточната Трета лига. Роден на 6 януари 2002 година. Играе като дясно крило. Той е бивш юношески национал на България, има 4 мача за националния отбор до 17 години.

Тасков е продукт на школите на Септември (София) и Царско село. В мъжкия футбол е защитавал цветовете на Септември (София), Дунав (Русе), ЦСКА 1948 II, Спортист (Своге) и Монтана. С екипа на Монтана печели промоция за Първа лига, а в професионалния футбол има 49 срещи във Втора лига.

През последния период Тасков се състезава в Германия за отбора на TuS Mayen, откъдето пристига в Казанлък.

Снимка: Розова долина Казанлък - фейсбук

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