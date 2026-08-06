Новите в Розова долина

Мащабната селекция в Розова долина (Казанлък). 11 нови футболисти бяха привлечени за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига.
Стефан Димитров – бивш футболист на клуба.
Кристиан Кършаков – юноша на Розова долина, роден 2009 година
Даниел Драгомиров – юноша на Левски (София), пристига от втория отбор на Хебър (Пазарджик), р. 2008 г.
Божидар Димитров – юноша на Розова долина, р. 2009 г.
Желязко Ранделов – юноша на Арсенал 2000, р. 2009 г.
Радостин Иванов – юноша на Арсенал 2000, р. 2009 г.
Преслав Пенев – юноша на Розова долина, р. 2009 г.
Марио Георгиев – юноша на Розова долина, р. 2010 г.
Пламен Нанев – последно играе за Левски (Карлово), роден в Казанлък
Тони Веселинов – юноша на Розова долина, р. 2008 г.
Николай Енчев – пристига от Ботев (Нови пазар), р. 2007 г.