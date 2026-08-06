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Новите в Розова долина

  • 6 авг 2026 | 18:01
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Новите в Розова долина

Мащабната селекция в Розова долина (Казанлък). 11 нови футболисти бяха привлечени за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига.

Стефан Димитров – бивш футболист на клуба.

Кристиан Кършаков – юноша на Розова долина, роден 2009 година

Даниел Драгомиров – юноша на Левски (София), пристига от втория отбор на Хебър (Пазарджик), р. 2008 г.

Божидар Димитров – юноша на Розова долина, р. 2009 г.

Желязко Ранделов – юноша на Арсенал 2000, р. 2009 г.

Радостин Иванов – юноша на Арсенал 2000, р. 2009 г.

Преслав Пенев – юноша на Розова долина, р. 2009 г.

Марио Георгиев – юноша на Розова долина, р. 2010 г.

Пламен Нанев – последно играе за Левски (Карлово), роден в Казанлък

Тони Веселинов – юноша на Розова долина, р. 2008 г.

Николай Енчев – пристига от Ботев (Нови пазар), р. 2007 г.

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