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Атанас Апостолов: Битка за всяка точка

  • 6 авг 2026 | 20:57
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Атанас Апостолов: Битка за всяка точка

Разочарование изживя Розова долина (Казанлък) в последния сезон на Югоизточната Трета лига. След него бяха извършени доста промени по състава.

Треньорът Атанас Апостолов коментира пред Sportal.bg очакванията си за предстоящата кампания.

„Разделихме се в някои футболисти и привлякохме доста нови момчета. Все млади. Категорично имат потенциал. Необходимо им е време за да го демонстрират. Проведохме нормална подготовка. Играхме приятелски срещи. В официалните мачове обаче ще е доста по-трудно. Първенството ще е битка, защото съперниците са равностойни и ще се воюва за всяка точка. Трябва да проявим характер. Направим ли го, представянето ни ще е успешно“.

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