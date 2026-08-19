Виктор Уембаняма: Страстта ми е да променям историята

Центърът на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма разкри какво го мотивира и говори за целите, които си е поставил в баскетбола.

"Моята страст е да променям историята. Работя за себе си, но тази цел определено е на много високо място в списъка ми", заяви френската суперзвезда.

"In the United States they're crazy..."



Victor Wembanyama breaks down some cultural differences between growing up wanting to play in the NBA in France and how it's different in the U.S. 👇🏼



🎥 via: 📸 insta user bigcolombien pic.twitter.com/NM6U02Q6e3 — SpursRΞPORTΞR (@SpursReporter) August 19, 2026

Той обясни, че този стремеж се е зародил още в детството му и е продължил да се развива с времето.

"Във Франция е табу да заявиш, че ще отидеш да играеш в НБА. Като цяло е така, когато говориш за бъдещето си като професионален спортист. Нужен ти е вътрешен огън, желание. Но обществото се опитва да го заглуши", коментира Уембаняма.

"В САЩ има хиляди други проблеми, това е просто един от нашите аспекти. В Щатите хората са луди, правят луди неща. Затова манталитетът на американските и френските играчи е толкова различен", завърши баскетболистът на Спърс.

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Снимки: Gettyimages