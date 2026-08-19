Виктор Уембаняма: Страстта ми е да променям историята

Центърът на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма разкри какво го мотивира и говори за целите, които си е поставил в баскетбола.
"Моята страст е да променям историята. Работя за себе си, но тази цел определено е на много високо място в списъка ми", заяви френската суперзвезда.
Той обясни, че този стремеж се е зародил още в детството му и е продължил да се развива с времето.
"Във Франция е табу да заявиш, че ще отидеш да играеш в НБА. Като цяло е така, когато говориш за бъдещето си като професионален спортист. Нужен ти е вътрешен огън, желание. Но обществото се опитва да го заглуши", коментира Уембаняма.
"В САЩ има хиляди други проблеми, това е просто един от нашите аспекти. В Щатите хората са луди, правят луди неща. Затова манталитетът на американските и френските играчи е толкова различен", завърши баскетболистът на Спърс.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages