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Виктор Уембаняма: Страстта ми е да променям историята

  • 19 авг 2026 | 15:12
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Виктор Уембаняма: Страстта ми е да променям историята

Центърът на Сан Антонио Спърс Виктор Уембаняма разкри какво го мотивира и говори за целите, които си е поставил в баскетбола.

"Моята страст е да променям историята. Работя за себе си, но тази цел определено е на много високо място в списъка ми", заяви френската суперзвезда.

Той обясни, че този стремеж се е зародил още в детството му и е продължил да се развива с времето.

"Във Франция е табу да заявиш, че ще отидеш да играеш в НБА. Като цяло е така, когато говориш за бъдещето си като професионален спортист. Нужен ти е вътрешен огън, желание. Но обществото се опитва да го заглуши", коментира Уембаняма.

"В САЩ има хиляди други проблеми, това е просто един от нашите аспекти. В Щатите хората са луди, правят луди неща. Затова манталитетът на американските и френските играчи е толкова различен", завърши баскетболистът на Спърс.

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Снимки: Gettyimages

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