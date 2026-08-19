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  4. Апоел започва подготовка в София без Тамир Блат

Апоел започва подготовка в София без Тамир Блат

  • 19 авг 2026 | 14:20
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Апоел започва подготовка в София без Тамир Блат

Израелският отбор Апоел Тел Авив започва предсезонна подготовка в София тази седмица, а вестник Ynet твърди, че новото намерение Тамир Блат няма да се присъедини към тима, въпреки че наскоро подписа тригодишен договор със заплата от приблизително 1,5 милиона долара на сезон.

Ръководството на Апоел активно търси друг европейски клуб, който да поеме договора на 29-годишния плеймейкър за предстоящия сезон 2026/2027.

Разминаване между визията на треньорския щаб с Димитрис Итудис начело и сина на легендарния специалист Дейвид Блат е довело до предприетата стратегия на клуба от Тел Авив да го изпрати под наем в друг отбор от Евролигата.

Преди да реши бъдещето си за следващия сезон на клубно ниво обаче Тамир Блат би трябвало в края на авгут да играе за мъжкия национален отбор на Израел срещу Латвия в двубой от квалификациите за Световното първенство през 2027 година.

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Снимки: Imago

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