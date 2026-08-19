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Сериозен конфликт между Уолкъп и Олимпиакос

  • 19 авг 2026 | 14:09
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Сериозен конфликт между Уолкъп и Олимпиакос

Конфликтът между Томас Уолкъп и Олимпиакос изглежда е достигнал критична точка, като американският гард вече тренира почти изцяло самостоятелно в опит да прекрати договора си с клуба.

Според Михалис Стефану от „Бетарадес“ 33-годишният баскетболист е уволнил агентите си, след като те са се опитали да го разубедят да не влиза в директна конфронтация с Олимпиакос. Уолкъп е наел адвокат и не показва готовност да отстъпи от позицията си.

По информация на Стефану гардът от известно време не общува със съотборниците си и представители на клуба. Той дори е прекратил комуникацията с треньора Йоргос Барцокас, който има важна роля в кариерата му.

Уолкъп също така смята, че негативните реакции на фенове на Олимпиакос в социалните мрежи са били организирани.

Междувременно се твърди, че представители на Дубай и Уолкъп са постигнали договорка за трансфер, без предварително да получат разрешение от Олимпиакос. Проблемът е, че играчът все още е обвързан с гръцкия клуб. Американецът с гръцки паспорт има още една година по договора си с шампиона в Евролигата.

Ситуацията остава напрегната и може да се превърне в сериозен юридически спор, ако двете страни не намерят решение.

Гошо Методиев

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Снимки: Imago

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