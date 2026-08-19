Босът на Панатинайкос се подигра на Олимпиакос

Димитрис Янакопулос се присмя на Олимпиакос след решението на Томас Уолкъп да прекрати договора си. Спорът ескалира, след като клубът от Пирея блокира доходоносен трансфер на гарда в Дубай, което го накара да предприеме драстични правни действия въпреки наличието на споразумение с европейския клубен шампион до 2027 г.

Нарастващият конфликт между Томас Уолкъп и Олимпиакос Пирея предизвика реакция и от страна на собственика на БК Панатинайкос Димитрис Янакопулос.

В своя Инстаграм профил ексцентричният бос сподели по-стар цитат от Уолкъп, в който гардът описва атмосферата в Олимпиакос.

"Всички сме едно семейство, всеки е до мен", бе казал Уолкъп.

"Казал си забранената дума", написа Янакопулос.

Коментарът изглежда е язвителен намек към Олимпиакос и разпада на отношенията между клуба и един от най-важните му играчи.

Уолкъп предприе драстичната стъпка да прекрати договора си с Олимпиакос, докато отношенията между двете страни продължават да се влошават. Междувременно Олимпиакос оспорва позицията на играча и поддържа своето виждане в договорния спор.

Това развитие бележи драматична промяна в сравнение с предишните отношения на Уолкъп с клуба от Пирея, а Янакопулос не пропусна да го изтъкне.

Първоначално Уолкъп удължи договора си с Олимпиакос до лятото на 2027 г. през април 2023 г., като тогава клубът отпразнува дългосрочния му ангажимент.

Бъдещето му стана все по-несигурно това лято, след като Дубай направи сериозен опит да го привлече. Съществуващият договор на американеца с гръцки паспорт не съдържаше клауза за откупуване, а Олимпиакос отхвърли офертата от Дубай и ясно заяви, че контролира дали гардът може да напусне.

Според неофициална информация Дубай е бил готов да му предложи до 6 милиона долара за два сезона. Олимпиакос също е обсъждал нов договор с увеличена заплата, преди преговорите да се провалят.

Това, което започна като преговори за бъдещето на Уолкъп, сега се превърна в сериозен договорен спор, давайки на Янакопулос още една възможност да отправи публична нападка към най-големия съперник на Панатинайкос.

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