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Завръщането на Дейвид Бенавидес е планирано за декември

  • 19 авг 2026 | 10:57
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Завръщането на Дейвид Бенавидес е планирано за декември

Дейвид Бенавидес и ветеранът Михал Чешлак може да се изправят един срещу друг в Аризона тази зима.

Спортният журналист Майк Копинджър съобщава, че Дейвид Бенавидес ще се завърне на ринга на 12 декември. Копинджър очаква той да се изправи срещу временния шампион на Световния боксов съвет (WBC) в полутежка категория Михал Чешлак. Това потвърждава по-ранна информация от Ейбрахам Гонзалес, който твърди, че двубоят ще се проведе в района на Финикс, Аризона – родното място на Бенавидес.

Чешлак (28-2, 22 с нокаут), чиито единствени загуби на професионалния ринг са в мачове за титли срещу Илунга Макабу и Лорънс Околи, разгроми остатъците от Жан Паскал преди два юни. Това беше неговата седма поредна победа след поражението от Околи през 2022 г. Той не е особено бляскав противник и няма впечатляващи успехи, освен срещу залязващи ветерани като Паскал, Оланреваджу Дуродола и Юри Кайембре Каленга. Въпреки това, той е солиден боксьор и не е стигал до съдийско решение при победа от 2018 г. насам.

Бенавидес (32-0, 26 с нокаут) се справи бързо със „Сурдо“ Рамирес в дебюта си в полутежка категория, за да спечели титлите на Световната боксова асоциация (WBA) и Световната боксова организация (WBO). След това той използва статута си на действащ шампион на WBC в лека тежка категория, за да настоява за рядък задължителен обединителен мач срещу Микаелян. Сампсън Люкович и Дон Кинг твърдят, че са постигнали споразумение, но Микаелян е избрал да опита късмета си със „Зуфа“ – решение, което все още се смята, че може да доведе до съдебен иск.

Така се стигна до една сравнително приемлива защита на титлата. Може би следващия път ще видим по-голям сблъсък.

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