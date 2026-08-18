Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Проблем с обувките 30 минути преди старта не попречи на Аби Донъли да спечели бронз на Европейското в маратона

Проблем с обувките 30 минути преди старта не попречи на Аби Донъли да спечели бронз на Европейското в маратона

  • 18 авг 2026 | 17:39
  • 254
  • 0
Проблем с обувките 30 минути преди старта не попречи на Аби Донъли да спечели бронз на Европейското в маратона

Аби Донъли пристигна на Европейското първенство по маратон с всичко необходимо... с изключение, както се оказа, на две обувки с еднакъв размер.

Британската бегачка осъзнала грешката си в нощта преди неделния маратон в Бирмингам, когато една от състезателните ѝ обувки внезапно ѝ се сторила странна. На следващата сутрин родителите и приятелят ѝ Шейн се надпреварвали с времето, за да доставят правилната обувка на старта.

"Определено аз съм проблемната“, сподели Донъли пред телевизията на Британската атлетическа федерация след състезанието. "Всъщност случайно бях донесла две обувки с различен размер за това състезание. Пробвах ги снощи и си казах: "Дясната не се усеща както трябва“.“

Резервната обувка пристигнала в последния възможен момент.

"Половин час преди състезанието приятелят ми Шейн постави чипа, защото бях много притеснена“, разказа тя.

След като Донъли най-накрая започнала да бяга, нещата потръгнали много по-гладко. Тя завърши трета с време 2:27:33, превръщайки се в първата британка, спечелила медал от маратон на Европейско първенство. Нейното представяне също така помогна на Великобритания да спечели отборното злато.

Пред "Атлетикс Уикли“ Донъли сподели, че самото състезание е било всичко друго, но не и лесно. Трасето от осем обиколки през Бирмингам включвало множество хълмове, което карало бегачите непрекъснато да се борят за позиции.

"Беше наистина тежко състезание, както заради трасето, така и заради тактиката“, каза тя. "Имаше много смени на темпото заради хълмовете, но съм изключително доволна от резултата. Всичко се реши буквално на финалната права.“

Медалът също не е бил сигурна цел. Донъли го описва като "оптимистична мечта“ и споделя, че необичайното трасе, което ѝ напомняло на крос-кънтри, може би е било в нейна полза. Това е било и първото ѝ участие в маратон в рамките на шампионат. Вместо да следва пейсмейкъри и да се тревожи за времената на отделните етапи, Донъли казва, че през по-голямата част от състезанието се е концентрирала върху атлетите около нея.

"Не мислех за времето“, каза тя пред "Атлетикс Уикли“. "Следях къде се намирам в групата.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Как Джорджия Хънтър Бел планира да се присъедини към "голямата петорка“ и да превърне златната си година в рядък дубъл

Как Джорджия Хънтър Бел планира да се присъедини към "голямата петорка“ и да превърне златната си година в рядък дубъл

  • 18 авг 2026 | 16:06
  • 346
  • 0
Ейми Хънт не се страхува от славата, ще търси съвет от Кийли Ходжкинсън

Ейми Хънт не се страхува от славата, ще търси съвет от Кийли Ходжкинсън

  • 18 авг 2026 | 15:36
  • 1359
  • 0
Британска спортна звезда изчезна по време на почивка, няма връзка с него от два месеца

Британска спортна звезда изчезна по време на почивка, няма връзка с него от два месеца

  • 18 авг 2026 | 15:13
  • 1686
  • 0
Обявиха носителите на "Златна корона" от Бирмингам

Обявиха носителите на "Златна корона" от Бирмингам

  • 18 авг 2026 | 13:49
  • 1250
  • 0
Николай Кауфман и Лиляна Георгиева спечелиха Хисаря рън

Николай Кауфман и Лиляна Георгиева спечелиха Хисаря рън

  • 18 авг 2026 | 13:29
  • 786
  • 0
Георги Павлов: Този сезон ни показа колко много можем да постигнем

Георги Павлов: Този сезон ни показа колко много можем да постигнем

  • 17 авг 2026 | 10:28
  • 2323
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

Време е за последното стъпало! 39 000 сини сърца ще туптят в едно за 90 минути на "Васил Левски"

  • 18 авг 2026 | 07:09
  • 44082
  • 456
Христос Шелис пред Sportal.bg: Трудни сме за побеждаванe, но ЦСКА е много добър, и ние имаме "луди" фенове като тях

Христос Шелис пред Sportal.bg: Трудни сме за побеждаванe, но ЦСКА е много добър, и ние имаме "луди" фенове като тях

  • 18 авг 2026 | 13:49
  • 22801
  • 10
Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

Левски ще подобри с разлика рекорда по посещаемост от началото на сезона

  • 18 авг 2026 | 09:25
  • 37837
  • 111
Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

Бивш халф на Левски с опит в Гърция пред Sportal.bg: Бих заложил за гол на Кристиан Димитров! Той може да направи разликата

  • 18 авг 2026 | 08:58
  • 33299
  • 0
Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

Сираков: Гръцкото първенство не е започнало, така че шансовете са 50/50

  • 18 авг 2026 | 09:28
  • 18281
  • 30
Гуардиола в нов документален филм за Ман Сити: Разведох се заради вас и ми се отплащате така?

Гуардиола в нов документален филм за Ман Сити: Разведох се заради вас и ми се отплащате така?

  • 18 авг 2026 | 11:10
  • 27787
  • 28