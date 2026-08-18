Проблем с обувките 30 минути преди старта не попречи на Аби Донъли да спечели бронз на Европейското в маратона

Аби Донъли пристигна на Европейското първенство по маратон с всичко необходимо... с изключение, както се оказа, на две обувки с еднакъв размер.

Британската бегачка осъзнала грешката си в нощта преди неделния маратон в Бирмингам, когато една от състезателните ѝ обувки внезапно ѝ се сторила странна. На следващата сутрин родителите и приятелят ѝ Шейн се надпреварвали с времето, за да доставят правилната обувка на старта.

"Определено аз съм проблемната“, сподели Донъли пред телевизията на Британската атлетическа федерация след състезанието. "Всъщност случайно бях донесла две обувки с различен размер за това състезание. Пробвах ги снощи и си казах: "Дясната не се усеща както трябва“.“

Резервната обувка пристигнала в последния възможен момент.

"Половин час преди състезанието приятелят ми Шейн постави чипа, защото бях много притеснена“, разказа тя.

След като Донъли най-накрая започнала да бяга, нещата потръгнали много по-гладко. Тя завърши трета с време 2:27:33, превръщайки се в първата британка, спечелила медал от маратон на Европейско първенство. Нейното представяне също така помогна на Великобритания да спечели отборното злато.

Пред "Атлетикс Уикли“ Донъли сподели, че самото състезание е било всичко друго, но не и лесно. Трасето от осем обиколки през Бирмингам включвало множество хълмове, което карало бегачите непрекъснато да се борят за позиции.

"Беше наистина тежко състезание, както заради трасето, така и заради тактиката“, каза тя. "Имаше много смени на темпото заради хълмовете, но съм изключително доволна от резултата. Всичко се реши буквално на финалната права.“

Медалът също не е бил сигурна цел. Донъли го описва като "оптимистична мечта“ и споделя, че необичайното трасе, което ѝ напомняло на крос-кънтри, може би е било в нейна полза. Това е било и първото ѝ участие в маратон в рамките на шампионат. Вместо да следва пейсмейкъри и да се тревожи за времената на отделните етапи, Донъли казва, че през по-голямата част от състезанието се е концентрирала върху атлетите около нея.

"Не мислех за времето“, каза тя пред "Атлетикс Уикли“. "Следях къде се намирам в групата.“

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Снимки: Gettyimages