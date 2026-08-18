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Ивет Горанова награди децата в спортния лагер "Планета Атлетика"

  • 18 авг 2026 | 17:23
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Ивет Горанова награди децата в спортния лагер "Планета Атлетика"

Олимпийската шампионка на карате от Токио 2020 Ивет Горанова награди над 200 деца, които участват в атлетически лагер на стадион “Орчо войвода“ в град Панагюрище на 18 август. Горанова, която е бивша атлетка от клуб „Феникс 2004“ – Плевен и настоящ народен представител, направи демонстрация на нисък старт и се състезава с децата. По-късно в компанията на кмета на община Панагюрище Желязко Гагов и народния представител Пламен Тодев наградиха децата, които са от цялата страна.

Първите занимания от лагера бяха посветени на обучение в спринт, препятствия, щафети и спортно ходене.

Сред треньорите и инструкторите на децата са бивши топ атлети като Живко Виденов, Милка Михайлова, Екатерина Тошева, Добринка Шаламанова и настоящата шампионка на България на скок дължина и скок височина – Ирен Саръбоюкова и шампионът на на десетобой за юноши Ангел Райков.

Лагерът, който е по програма “Планета Атлетика“ на Министерството на младежта и спорта и Българска федерация лека атлетика, продължава до 21 август, а децата ще се запознаят в следващите дни с дисциплини от хвърлянията и скоковете.

Предвидени са и няколко състезания в различни дисциплини и отборни надпревари по “Детска атлетика“.

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