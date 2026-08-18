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Новак Джокович разпознава себе си в Яник Синер

  • 18 авг 2026 | 16:32
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Новак Джокович разпознава себе си в Яник Синер

Новак Джокович говори за основната си прилика с лидера в световната ранглиста по тенис Яник Синер. Сърбинът, който е бивш номер 1 в класацията на АТP и има 24 спечелени титли от Големия шлем, е категоричен, че разпознава себе си в Синер.

"Да, виждам себе си в Синер. Двамата започнахме със ски като първи спорт, той е от Южен Тирол, аз съм от Сърбия. На 13 години и двамата напуснахме дома си и бяхме принудени да пораснем бързо, далеч от семействата и любимите си хора. Ските несъмнено ни дадоха голяма пъргавина, добра координация и способност да се плъзгаме по всякакви повърхности. Гъвкавост на глезените, както и чувство за баланс и координация в горната и долната част от тялото. Всичко това до голяма степен се дължи на опита, който натрупахме в спорта на сняг. Няма да навлизам в техническите детайли на тениса, който с Яник играем, но и там има много прилики. Яник е изцяло отдаден на тениса. Наблюдавам го и разпознавам себе си по толкова много начини. Желанието му да се усъвършенства, да расте и да се развива във всеки аспект. Яник, както и аз, никога не е напълно доволен от себе си. Винаги е имал шампионски дух. Той доминира на корта, но всяка сутрин се събужда с желание да бъде още по-добър от предишния ден. Никоя победа не може да задоволи този глад, дори 24 титли от Големия шлем. Извън тениса, именно тази черта на характера ме сближава най-много със Синер", коментира ветеранът Новак Джокович, цитиран от Кориере дела Сера във вторник.

25-годишният Яник Синер е побеждавал сръбския тенисист в 7 от общо 12 двубоя помежду им.

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