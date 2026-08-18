Черно море запази любимец на феновете

Един от големите любимци на публиката във Варна Марин Маринов ще продължи да носи екипа на Черно море Тича и през новия сезон в Sesame НБЛ, обявиха от клуба.

26-годишният баскетболист е първият играч, с когото започна селекцията на "моряците", след като вчера стана ясно, че старши треньор на тима ще бъде гръцкият специалист Фотис Такианос.

Черно море даде ход на селекцията си с нов треньор

"С удоволствие ви съобщаваме, че Марин Маринов ще носи екипа на Черно море Тича и през новия сезон в НБЛ! ", написаха от клуба в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

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