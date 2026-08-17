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Черно море даде ход на селекцията си с нов треньор

  • 17 авг 2026 | 13:28
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Черно море даде ход на селекцията си с нов треньор

Отборът на Черно море Тича даде ход на селекцията за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига, обявявайки новия старши треньор на тима. Това е 57-годишният гръцки специалист Фотис Такианос, който ще поеме диригентската палка във варненския тим.

В професионалната си кариера като баскетболист е носил екипите на солунските грандове ПАОК и Арис. Като помощник-треньор също е работил в Ираклис, АЕК, ПАОК, а след това застава начело на доста отбори, сред които Башкими, Ретимно, ОФИ Крит, Аполон Лимасол, Астана, ПАОК, Маруси.

"Добре дошъл в семейството на Черно море Тича, Фотис Такианос! Разчитаме, че заедно ще изживеем много незабравими моменти, ще поведете отбора към нови трофеи и ще накарате феновете гордо да продължават да носят Черно море в сърцето си!", написаха от клуба в профилите си в социалните мрежи Инстаграм и Фейсбук.

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Снимки: Imago

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