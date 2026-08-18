Как Джорджия Хънтър Бел планира да се присъедини към "голямата петорка“ и да превърне златната си година в рядък дубъл

След три златни медала от големи първенства тази година, Хънтър Бел разкрива вълнението си да се присъедини отново към завладяващата сцена на 800 метра и как планира да последва стъпките на Кели Холмс с дързък дубъл в Лос Анджелис 2028.

Джорджия Хънтър Бел се насочва към 800 метра, след като стана европейска шампионка на 1500 метра в Бирмингам.

Хънтър Бел небрежно вдигна ръце пред екзалтираната домакинска публика в Бирмингам след върховно представяне, с което спечели първата си европейска титла на 1500 метра. Три и половина обиколки на пълна доминация подчертаха рядък трипъл след победите на Световното първенство в зала и Игрите на Британската общност.

Но въпреки огромния успех през 2026 г., олимпийската и световна медалистка бързо позволи на мислите си да се отклонят, още преди да напусне стадион "Алекзандър“. Нейното любопитство и апетит за още, дори "малко завист“, я накараха да си представи каква роля би могла да изиграе в титаничния сблъсък на 800 метра малко по-рано, когато европейската шампионка Одри Веро надделя над съотборничката на Хънтър Бел – Кийли Ходжкинсън, и Фемке Брьодерс-Бол.

Е, скоро ще разберем, след като беше потвърдено, че Хънтър Бел ще се присъедини към звездното трио и световната шампионка Лилиан Одира в бягането на 800 метра от Диамантената лига в Цюрих следващия четвъртък. Това може да се окаже предястие за една златна ера в дисциплината в навечерието на Лос Анджелис 2028.

"Миналата година в Цюрих бяхме много близо с Веро“, споделя Хънтър Бел пред "Индипендънт“, поглеждайки към финалните етапи на сезона си. "Всичко се реши с фотофиниш, но тази година съставът е изключително силен. Участваме аз, Кийли, Веро, Фемке и Лилиан. Мисля, че ще се получи страхотно състезание.“

"Ще видя и за финала на Диамантената лига. Искам да участвам, но трябва да внимавам с броя на състезанията, в които участвам, и тренировките, които пропускам. След това трябва да взема решение за Световния шампионат Ultimate. Определено ще участвам, но все още не съм решила в коя дисциплина.“

"Просто чувствам, че наистина искам възможност тази година да бъда част от "голямата петорка“, предполагам, в бягането на 800 метра. Такава възможност като Световния шампионат Ultimate мисля, че ще ми пасне доста добре, защото няма да има пейсмейкъри. Ще има два кръга, така че издръжливостта ще играе по-голяма роля в сравнение с еднократно състезание от Диамантената лига, така че съм се насочила натам.“

Това е дългогодишен проблем за Хънтър Бел и нейните треньори Тревър Пейнтър и Джени Медоус. Разбира се, добър проблем, тъй като тяхната атлетка доказва, че е способна и в двете дисциплини: бронз на 1500 метра от Олимпийските игри в Париж и сребро на 800 метра от Световното първенство в Токио миналата година, където успя да изпревари Ходжкинсън, оставайки зад Одира.

Потенциалът за дързък опит за медал и в двете дисциплини е очевиден, следвайки стъпките на легендарната Кели Холмс от Игрите в Атина през 2004 г., като Световното първенство в Пекин догодина и Олимпийските игри в Лос Анджелис са примамливи цели.

"Следващата година ще бъде по-подходяща за поемане на такъв риск“, добавя Хънтър Бел. "Исках да докажа на всички, че мога да печеля световни титли и в двете дисциплини. Наистина искам да опитам да направя дубъл, вероятно на Световното в Пекин, но чакам да видя програмата.“

"Това ще означава, че ще бъда много по-целенасочена в състезанията си, защото обикновено се състезавам много. Тази година трябваше да бъде по-лека откъм състезания, но все пак мисля, че ще завърша с около 25 старта. През последните две години имам над 50 състезания.“

"За да направя дубъл, ще трябва да направя всичко както трябва в тренировките и да вляза в шампионата с по-малко натрупани състезания. Идеята е, че това е голяма цел за мен догодина. Искам да опитам и в зависимост от това как ще се получи, ще реша дали да го направя и на Олимпиадата следващата година.“

"Мисля, че със самите бягания ще се справя, но е наистина трудно да се спи след състезание, тялото очевидно е много изтощено. Така че трябва да тренираме как да успявам да заспя независимо от всичко и да се възстановявам.“

"Не искам просто да участвам и в двете. Ако ще го правя, искам да спечеля медал и в двете.“

Част от издръжливостта на Хънтър Бел се гради върху любовта ѝ към колоезденето, като дългите карания са включени в тренировъчните ѝ лагери в Южна Африка и Швейцария, както заради физическите, така и заради психическите ползи.

"Просто е толкова забавно. Като терапия е“, добавя Хънтър Бел. "Това е единственото време през седмицата, в което установявам, че не съм на телефона си или не се разсейвам от нищо друго. Наистина просто се оглеждам наоколо. Също така е и социално.“

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Снимки: Gettyimages