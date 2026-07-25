Академик (Свищов) спечели в Полски Тръмбеш

Академик (Свищов) надви в Полски Тръмбеш, местния Янтра с 2:1 в приятелска среща. Момчил Кузманов даде преднина на домакините. Кристиян Иванов възстанови равенството преди почивката. Той направи победния обрат с попадение и през второто полувреме.

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