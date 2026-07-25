Академик (Свищов) спечели в Полски Тръмбеш

Академик (Свищов) надви в Полски Тръмбеш, местния Янтра с 2:1 в приятелска среща. Момчил Кузманов даде преднина на домакините. Кристиян Иванов възстанови равенството преди почивката. Той направи победния обрат с попадение и през второто полувреме.
Левски обърна Локо (София) от 0:1 до 2:1 за 5 минути - на живо след страхотния мач в "Надежда"
Академик (Свищов) надви в Полски Тръмбеш, местния Янтра с 2:1 в приятелска среща. Момчил Кузманов даде преднина на домакините. Кристиян Иванов възстанови равенството преди почивката. Той направи победния обрат с попадение и през второто полувреме.