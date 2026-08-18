Гол след гол: Вижте попаденията от първия кръг в Елитната група до 18 години

Новият сезон в Елитната група до 18 години започна с интригуващи двубои и множество попадения. Още в първия кръг младите таланти показаха своите качества и предложиха немалко емоции пред двете врати.

В чисто новата рубриката „Гол след гол“ ви представяме на едно място всички налични попадения от откриващия кръг на първенството. Любителите на атрактивните изпълнения ще се радват на сборна компилация след всеки кръг в четирите Елитни групи, като за всяка една ще си има отделно видео.

Във видеото не са включени головете от срещите Ботев (София) – Локомотив (Пловдив) и Локомотив (София) – Пирин.

Насладете се на най-интересните моменти и всички останали попадения от първия кръг в Елитната група до 18 години!

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google