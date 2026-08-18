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WNBA защити фенове, носили тениски с послания относно участието на транссексуални жени в Лигата

  • 18 авг 2026 | 11:36
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WNBA защити фенове, носили тениски с послания относно участието на транссексуални жени в Лигата

Поне трима фенове са били принудени да покрият тениските си с послания относно участието на транссексуални атлети в женския спорт по време на мач от Националната баскетболна асоциация при дамите (WNBA) в Атланта (САЩ) между домакините от Дрийм и Индиана Фивър.

Двама души са носили дрехи с послание, че до женския спорт трябва да се допускат единствено тези, които са родени като жени, докато един човек е бил с тениска в подкрепа на транссексуалните хора. От WNBA обаче написаха в изявление, че привържениците е трябвало да бъдат оставени свободно да носят фланелките, вместо да бъдат призовавани да ги скрият.

"WNBA е наясно със случилото се по време на мача в Атланта, в който феновете са принудени от охранителите в залата да покрият тениските си. Това не трябваше да се случва", цитира АП изявлението.

Въпреки че никога не е имало подобен състезател в WNBA, най-силното баскетболно първенство за жени в света породи дебати в последно време относно участието на подобни атлети. Въпреки че колективният трудов договор на лигата гласи, че WNBA е ограничена до жени, в него няма конкретен текст относно половата идентичност или пола, определен при раждането.

През миналия месец Софи Кънингам от Индиана Фивър заяви, че е против участието на транссексуални атлети в спорта при жените и девойките. Нейната позиция доведе до протести преди мачове на тима в Сиатъл и Портланд, а миноритарният собственик на Сиатъл Сторм - Селест Кийтън, получи забрана за посещение на пет мача, след като влезе в конфронтация с двама фенове, които държаха плакати в подкрепа на Кънингам.

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