Монтана стартира с победа новия сезон в Адриатическата лига

Монтана 2003 стартира с победа новия сезон в Адриатическата лига по баскетбол за жени. Защитаващите титлата си в турнира монтанчанки спечелиха убедително срещу Студио Загреб със 100:68 в мач от първия кръг на надпреварата.
Пред своя публика в зала „Младост“ баскетболистките на Монтана доминираха през целия мач и стигнаха до успех с 32 точки разлика.
Най-резултатна за победата бе Даниела Уолън с 28 точки, а Ндьома Кане добави 19.
Следващият мач на Монтана е на 7 октомври (сряда) като гост на Рилски спортист.