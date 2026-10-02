Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Монтана стартира с победа новия сезон в Адриатическата лига

  • 2 окт 2026 | 20:33
  • 422
  • 0
Монтана стартира с победа новия сезон в Адриатическата лига

Монтана 2003 стартира с победа новия сезон в Адриатическата лига по баскетбол за жени. Защитаващите титлата си в турнира монтанчанки спечелиха убедително срещу Студио Загреб със 100:68 в мач от първия кръг на надпреварата.

Пред своя публика в зала „Младост“ баскетболистките на Монтана доминираха през целия мач и стигнаха до успех с 32 точки разлика.

Най-резултатна за победата бе Даниела Уолън с 28 точки, а Ндьома Кане добави 19.

Следващият мач на Монтана е на 7 октомври (сряда) като гост на Рилски спортист.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

Папазов: Българският спорт диша, благодарение на хазартните компании

Папазов: Българският спорт диша, благодарение на хазартните компании

  • 2 окт 2026 | 11:42
  • 5647
  • 43
"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

"Битката за БФБ" с гост Константин Папазов: Везенков се отказа, с него щеше да ми е големият сблъсък за президент

  • 2 окт 2026 | 11:38
  • 14025
  • 51
Плеймейкърът Джамал Шед подписа нов договор с Раптърс

Плеймейкърът Джамал Шед подписа нов договор с Раптърс

  • 2 окт 2026 | 11:11
  • 945
  • 0
Сагата приключи: Джейлън Дърън най-накрая се разбра с Детройт

Сагата приключи: Джейлън Дърън най-накрая се разбра с Детройт

  • 2 окт 2026 | 09:47
  • 701
  • 0
Шест мача затварят третия кръг в Евролигата

Шест мача затварят третия кръг в Евролигата

  • 2 окт 2026 | 08:13
  • 1179
  • 0
Майк Джеймс проговори след контузията в Белград

Майк Джеймс проговори след контузията в Белград

  • 2 окт 2026 | 06:33
  • 1033
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Рибарски: Мотивиран съм на 100%! Футболистите са жадни да се докажат

Рибарски: Мотивиран съм на 100%! Футболистите са жадни да се докажат

  • 2 окт 2026 | 18:45
  • 9956
  • 60
Официално: Левски погаси всички дългове към НАП

Официално: Левски погаси всички дългове към НАП

  • 2 окт 2026 | 17:42
  • 10142
  • 238
Груев: Положението не е добре, но утре трябва да се види промяна

Груев: Положението не е добре, но утре трябва да се види промяна

  • 2 окт 2026 | 18:48
  • 3934
  • 17
Съставите на Франция и Италия, Дембеле и Олисе са титуляри

Съставите на Франция и Италия, Дембеле и Олисе са титуляри

  • 2 окт 2026 | 20:42
  • 1318
  • 2
ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

ЦСКА представя новия треньор на "Армията"

  • 2 окт 2026 | 12:13
  • 23695
  • 78
Завършиха три мача от днешната програма в Лигата на нациите

Завършиха три мача от днешната програма в Лигата на нациите

  • 2 окт 2026 | 20:55
  • 14273
  • 2