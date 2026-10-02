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Джеймс Хардън поглежда към Испания

  • 2 окт 2026 | 16:47
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Джеймс Хардън поглежда към Испания

Американският баскетболист Джеймс Хардън открито изрази симпатиите си към Испания по време на предсезонния подготвителен лагер на Кливланд Кавалиърс в Малага.

„С удоволствие бих го направил“, отговори 37-годишният Хардън на въпрос дали би обмислил възможността да играе в Европа и по-специално в Испания.

„Испания е едно от най-красивите места в света. За щастие, вече съм бил тук. Посещавал съм Барселона и Мадрид - те също са невероятни градове. Всеки път, когато идвам тук, преживяването е точно такова, каквото трябва да бъде. Много ми харесва“, добави опитният гард, цитиран от Eurohoops.net.

Носителят на наградата за Най-полезен играч в НБА за 2018 година отбеляза, че започва всеки сезон с амбицията да спечели титлата. Сезон 2026/2027 ще бъде 18-ият за Хардън в лигата.

След като се завърне в Охайо, Кливланд ще започне предсезонната си програма с контрола срещу Бостън Селтикс, а по-късно планира още две проверки срещу Орландо Меджик.

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