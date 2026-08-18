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Руди Гарсия обвини лекарския щаб на Белгия за трудностите по време на Световното

  • 18 авг 2026 | 11:22
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Руди Гарсия обвини лекарския щаб на Белгия за трудностите по време на Световното

Селекционерът на Белгия на Световното първенство по футбол Руди Гарсия обвини лекарския щаб на отбора за трудностите по време на турнира в Канада, Мексико и Съединените щати това лято. Договорът на Гарсия не бе подновен след Световното първенство и в първото си интервю след раздялата той обвини медицинския персонал на отбора за неуспехите, които според него са довели до неубедителен турнир, макар че Белгия стигна до четвъртфиналите.

"Изложихме на риск нашето Световно първенство поради определени контузии и заболявания, които не бяха лекувани правилно", каза той пред брюкселския вестник Le Soir.

Белгия започна турнира по невпечатляващ начин с равенства срещу Египет и Ирак, преди победата с 5:1 над Нова Зеландия във Ванкувър да им помогне да оглавят групата си по голова разлика. След това те трябваше да наваксат два гола пасив срещу Сенегал, за да се класират за осминафиналите, където изиграха най-добрия си мач на турнира срещу домакина САЩ.

Очакваше се крилото на Манчестър Сити Жереми Доку да бъде ключова част от кампанията, но се бореше с болестта и се озова в спешното отделение по време на Световното първенство с течност в белите дробове.

"Седмица по-рано, по мое настояване, успяхме да уговорим час за скенер. Лекарят не смяташе, че скенерът е необходим, защото беше дал на Жереми антибиотици. Той се почувства по-добре и в крайна сметка и той не искаше да ходи. Но шест дни по-късно той прекара нощта в спешното отделение", разказа Гарсия.

Гарсия посочи и контузиите на капитана Юри Тилеманс, Шарле Де Кетеларе и Зено Дебаст по време на турнира. Нямаше незабавна реакция от Белгийската футболна асоциация. Но Гарсия смята, че е свършил добра работа на поста и многократно подчерта в интервюто, че си тръгва без лоши чувства.

"Дойдох с мисия. Взех Белгия под крилото си, защото наближаваше Световно първенство с Кевин Де Бройне, Тибо Куртоа и Ромелу Лукаку. Мислех, че тези три легенди все още могат да носят Белгия и че можем да водим отбора заедно доколкото е възможно. Мисията ми приключи, когато приключи Световното първенство. Преживяхме някои много красиви неща заедно", обясни треньорът.

Гарсия каза, че ако му беше предложено подновяване на договора, може би щеше да остане: "Мисля, че бих искал да остана. Познавах отбора, работихме заедно 18 месеца и се бях привързал към играчите и страната. Не мисля, че е нескромно да кажа, че върнахме Белгия на картата на световния футбол. Така че мисията ми е изпълнена. И тогава е добре да премина към нещо друго. Тръгнах си без горчивина. Днес съм много спокоен и доволен от това, което направих.“

След Световното първенство Белгия назначи бившия нидерландски национал Марк ван Бомел за треньор.

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