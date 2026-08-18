Арман Царукян: Оливейра си търси извинения, за да избяга от реванша с мен

Арман Царукян е леко озадачен защо няма да се изправи срещу Чарлс Оливейра в двубой реванш.

По първоначална информация от американски медии Царукян трябваше да се бие с Оливейра на UFC 331 на 19 септември в „Крипто.ком Арена“ в Лос Анджелис. Вместо това обаче, от организацията обявиха, че арменецът ще срещне изгряващата звезда в лека категория Маурисио Руфи.

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Царукян потвърди, че реваншът с Оливейра е бил много повече от слух. Това е бил първоначалният план за подглавния двубой на UFC 331.

„Трябваше да се бия с Чарлс – подглавно двубой, пет рунда“, заяви Царукян в понеделник в предаването „Шоуто на Ариел Хелуани“. „След това отидох на тренировъчен лагер, а две седмици по-късно, докато бях в планината, ми се обадиха и казаха: „Имаме ново име за теб. Това е Руфи“. Аз отговорих: „Добре, няма проблем“, защото не искам да се оттеглям и да чакам реванша с Чарлс, тъй като събитието е в Лос Анджелис, пет рунда. Знаете, това е голяма галавечер, а аз не съм се бил отдавна и имам нужда от този мач. И да, това е всичко.“

На Царукян е било казано, че нещата са се променили след смъртта на боеца на UFC в категория муха Алан Насименто, който е бил приятел и съотборник на Оливейра. Царукян обаче не е напълно сигурен, че това е истинската причина и вярва, че Оливейра е използвал случилото се като извинение, за да избегне битка с него, тъй като бразилецът е продължил да тренира и е бил забелязан да излъчва на живо в „ТикТок“.

„Приятелят на Чарлс почина и той не може да тренира, но не разбирам“, каза Царукян. „След три или четири дни той прави излъчвания на живо, а вероятно вече са се разбрали с Диего Лопес. Той просто си търсеше извинения и сега продължава да го прави. Не знам, всеки е различен. Да, трудно е да загубиш някого, но можеше да ме победиш и да посветиш тази победа на приятеля си. Никога не знаеш. Но, разбира се, ако трябва да избира между мен и Диего Лопес, със сигурност ще избере Диего Лопес.“

Царукян не е получил потвърждение от ръководството на UFC, че Оливейра действително ще се бие с Диего Лопес. Това са само неговите предположения.

Лопес, който се състезава в категория перо, публикува снимка миналата седмица с главния мач-мейкър на UFC Хънтър Кембъл, добавяйки хаштаг „#155“, с което намекна за желаното от него преминаване в лека категория.

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