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Депортиво изпусна Елче в първия мач след завръщането в Ла Лига

  • 18 авг 2026 | 00:32
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Депортиво изпусна Елче в първия мач след завръщането в Ла Лига

Депортиво Ла Коруня направи дългоочакваното си завръщане в испанската Ла Лига и стигна до равенство 1:1 пред повече от 29 хиляди зрители на стадион "Абанка-Риасор".

Домакините съумяха да открият резултата с гол в средата на първото полувреме, когато се разписа 37-годишният ветеран Пиер-Емерик Обамеянг в 21-вата минута. Само шест минути по-късно пък Химо Наваро си изкара жълт картон.

След попадението гостите от Елче натиснаха и макар да не отправиха точен удар в близкия четвърт час, стигнаха до серия от три ъглови удара.

Така логично се стигна до 76-ата минута, когато Гонсало Вияр демонстрира брилянтната си техника и отигра с красиво прехвърлящо подаване в наказателното поле, където намери Марк Агуадо, който съумя да изравни резултата.

Така Депортиво пропусна шанса да се завърне с победа в Ла Лига и ще трябва да почака поне до следващия кръг, когато гостува на Малага в дербито на новаците. Тази среща е на 24 август (понеделник) от 22:30 часа българско време, а ден по-рано на 23 август Елче гостува на шампиона Барселона. Този сблъсък също е с начален час 22:30.

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